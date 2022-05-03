Neslim Güngen Güzellik Merkezi, anahtar teslim franchise sistemiyle yeni girişimcilere fırsat yaratacak. Şubeler için ayda 300 bin ila 800 bin TL arasında ciro hedefi bulunuyor.

Genç yaşlarda güzellik sektörüyle tanışan Neslim Güngen, bugün kendi adını taşıyan güzellik merkezleriyle bu alanda Türkiye’nin en büyük zincirine sahip.

23 yıldır güzellik sektörünün içinde yer alan kadın girişimci, Neslim Güngen Güzellik Merkezi, CosmoNES Medikal, Fibroderms, Clines ve CosmoNES adlı beş ayrı şirket ile faaliyet gösteriyor. Nişantaşı, Bağdat Caddesi ve Florya’da kendi işlettiği merkezlerin dışında anahtar teslim franchise sistemiyle işlettiği toplam 68 şubesi bulunuyor.

Bu yılın sonuna kadar 120 şubeye ulaşılması hedefleniyor. Yurtdışında ise Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Belçika, İran, Azerbaycan ve Irak’ta şubeleri bulunan Neslim Güngen, önümüzdeki üç yıl içinde yurtdışında 50 şubeye ulaşmayı planlıyor.

Patentleri kendisine ait olan güzellik sektöründe kullanılan tüm cihaz, ekipman ve dermokosmetik ürünler geliştiren Neslim Güngen, 2 bine yakın bayisi aracılığıyla bunları Türkiye ve ağırlıklı olarak Avrupa olmak üzere dünyaya pazarlıyor.

KADINLARA ÖNCELİK

Tüm bu sistem içinde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor. Şube işletmecilerinin ve çalışanların tamamına yakınını kadınlar oluşturuyor.

Gerek franchise işletmeciliği, gerekse bayilik aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde kadınlara öncelik tanınıyor. 800 bin TL ile 1,3 milyon TL arasında franchise açma bedeli bulunuyor.

Aylık royalty ise 6 bin ile 9 bin TL arasında değişiyor. Türkiye’nin 81 ilinde şube açmayı hedeflediklerini söyleyen Neslim Güngen, “İstanbul’da ise 20 olan şube sayısını 40’a çıkartmayı hedefliyoruz.

Yüzde 500’e yakın kâr marjı ile çalışıyoruz. Merkezlerin minimum 250 metrekare alana sahip olması gerekiyor. Şubelerimiz ayda 300 bin ile 800 bin TL arasında ciro yapıyor” diye konuşuyor.

YÜZDE 200 BÜYÜME HEDEFİ

Türkiye’de olmayan bölgesel incelme cihazları, medikal kozmetik cihazlar, vücut çatlak ve selülit onarımı, epilasyon lazer cihazları, soğuk plazma cihazı, motorlu yatak, düz sedye, teknoloji lazer cihazları ve uzman koltuğu üretimleri de yaptıklarını ifade eden Güngen, şöyle devam ediyor: “Her ürün yaklaşık altı ay süren bir AR-GE sonrası üretime alınıyor.

Bu sayede mevcut 25 ayrı ürün üretimi patentli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Fabrikada yaklaşık 90 ayrı ürün üretiliyor.

Bir Türk markası olarak gerek üretim, gerekse franchise sistemine yatırım yapan sektörün ilk markasıyız. Hedefimiz Avrupa’da ve Ortadoğu’da en yaygın Türk güzellik markası olmak. 2021 yılını 100 milyon TL ciro ile tamamladık. 2022’de yüzde 200 büyümeyi hedefliyoruz.”