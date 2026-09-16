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Küresel piyasaların gözü bu verideydi: ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Karar, Temmuz 2023'ten bu yana yapılan ilk faiz artışı oldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Küresel piyasaların gözü bu verideydi: ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti.

FOMC'nin 12-0 oyla aldığı kararla federal fonlama faizinin hedef aralığı yüzde 3,50-3,75'ten yüzde 3,75-4'e yükseltildi.

Böylece Fed, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmış oldu. Fed'in Temmuz 2023 toplantısında yaptığı 25 baz puanlık artışla politika faizi yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselmişti. Bu seviye, 2001'den bu yana görülen en yüksek faiz oranı olmuştu.

Fed, karar metninde ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi.

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