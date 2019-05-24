İki yılda 300 kişiye istihdam sağlayacak
GE Yenilenebilir Enerji bünyesinde yer alan LM Wind Power, Brezilya, Kanada, Çin, Danimarka, Hindistan, Polonya, İspanya, Fransa, Türkiye ve ABD’deki pervane kanadı fabrikalarıyla dünyanın önemli rüzgar türbini kanadı tasarımcısı ve üreticileri arasında bulunuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Şirket, Bergama’da bulunan üretim tesisinde istihdam etmek üzere ilave 300 çalışanı daha işe alacağını açıkladı. Temmuz 2017’de açılan Bergama tesisi LM Wind Power’ın dünya çapındaki 15’inci ve GE Yenilenebilir Enerji bünyesine geçtikten sonra ise ilk açılan tesisi oldu.
Bugün yüzde 26’sı kadın olmak üzere tesiste 450 çalışan bulunuyor. Yeni işe alım sürecinde 200 kişinin 2019 yılı içerisinde, 100 kişinin 2020 yılı içerisinde istihdam edilmesi planlanıyor. 300 kişinin tamamı mavi yakalı olacak ve üretimle ilgili departmanlarda istihdam edilecek.
Buna ek olarak ihtiyaç duyulan mühendislik pozisyonlarında da ilerleyen zamanda 15 kişilik istihdam planı bulunuyor.
GE Yenilenebilir Enerji, LM Wind Power Bergama Rüzgar Türbin Kanadı Fabrikası Direktörü Ozan Mamay, “Fabrikada yüzde 95 mavi yakalı pozisyonlar ve yüzde 5 mühendislik pozisyonları için istihdam sağlayacağız” diyor.
Şirket, daha önce taşlama ve kompozit malzeme üretiminde çalışan, önceki işlerinde el becerisini kullanmış personele öncelik veriyor. Diğer taraftan çalışanlar işe başladıklarında mükemmellik merkezinde beş modülden oluşan altı haftalık bir eğitim alıyor.
Hatta ek 300 çalışanın 40’ı son aylarda işe alındı ve fabrikadaki ‘Mükemmellik Merkezi’ bünyesinde yoğun bir eğitime başladı. Çalışanlar bu eğitimin ardından gerekirse yurtdışına eğitime gidiyor.
Buna ek olarak mühendislik pozisyonlarında ise endüstri ve makine mühendisi uzmanları tercih ediliyor. Türkiye’de rüzgar enerjisinde önemli yatırımların olduğunu söyleyen Ozan Mamay, kompozit üretimle ilgili teknik liseler kurulmasının sektör için önemli bir adım olacağına dikkat çekiyor.
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