İtalyan restoranı açmak ister misiniz?

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Türkiye’ye Cafe Bistro konseptini tanıtan isimlerden Oğuz Şenol’un son girişimi olan Cafe Italiano, mezo–restoran modeliyle üç yılda 55 şube ile büyümeyi hedefliyor. Öncelik, dışarıda yemek yeme kültürünün oturduğu büyük şehirler olacak.
BURCU TUVAY
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Bu yıl restoran işletmeciliği alanında 25’inci yılını geride bırakan, 1995 yılında açtığı Harvard Cafe ile Türkiye’ye Cafe Bistro konseptini tanıtan isimlerden biri olan Oğuz Şenol’un kurduğu Cafe Italiano, franchising veriyor.
Fast food ile restoran kategorileri arasında yeni bir yer edinen konsept için ara segmenti temsilen; orta anlamına gelen ‘mezo’ teriminin kullanıldığını anlatan Cafe Italiano Kurucusu Oğuz Şenol, “Restoranlar ya da kafeler aslında halkın farklı bir tat almak için buluştuğu kamusal alanlar.
Dolayısıyla dinamikleri toplumun hareketleriyle eş güdümlü olmalı. Biz konseptimizi geliştirirken insanların satın alma alış-kanları ve harcama güçlerini dikkate aldık” diyor.
Menüde; pizza, el yapımı taze makarna, salata, tavuk ve burger çeşitleri bulunuyor. İtalyan mimari örnekleri ve görsellerinin kullanıldığı şubelerde erişebilir fiyatlar tüketicilere sunuluyor.
HEDEF 55 ŞUBE
Şenol, sundukları kârlı franchise modeli ile üç yıl içinde 55 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor. 25 bin Euro isim hakkı bedeli alınıyor. Ortalama 150 m2 bir dükkanın anahtar teslim maliyeti ise 67 bin Euro.
İnşaat giderlerinden demirbaş parkuruna kadar uygun ve işlevsel seçenekleri belirlendi. Yatırımın geri dönüşü ise 14 ila 18 ay arasında. Girişimciler başvuru yaptıkları andan itibaren lokasyon seçimi, eğitim, kiralama, dekorasyon, lojistik gibi konularda profesyonel bir kadronun desteğini almaya başlıyor.
BAYİLERE DESTEK
Aylık ciro üzerinden yüzde 5 royalty bedeli alınıyor. 2020 yılında 10 yeni şube açılması planlanıyor. İlk etapta nüfusun daha yoğun olduğu, dışarıda yemek yeme kültürünün oturduğu büyük kentlere öncelik veriliyor.
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin ve Trabzon hedef kentler olarak ifade ediliyor. Avrupa ve Ortadoğu coğrafyalarıyla ilgilendiklerini ifade eden Şenol, “Bu bölgelerde yatırımcılarla temas halindeyiz.
Hem Türkiye’de hem de yurtdışında toplam 55 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu şubelerin beş tanesi merkeze bağlı olacak” diyor.
Sundukları bu destek sayesinde 4-6 hafta arasında şubeyi açabildiklerini ifade eden Şenol, ayrıca merkez mutfakta tüm şube personeline yönelik özel eğitimler de düzenlediklerini söylüyor. Tedarikçilerden alınan tüm indirim yüzdeleri bayilere yansıtılıyor.
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