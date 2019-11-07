Kadın girişimciler Bursa’da buluştu
Garanti BBVA’nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği ‘Girişimci Kadın Buluşmaları’nın son durağı Bursa oldu. Etkinlikte kadın girişimciler ürünlerini sergileme fırsatı bulurken farklı işbirliği imkanları da yakaladılar.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Garanti BBVA’nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği ve her yıl Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen ‘Girişimci Kadın Buluşmaları’nın 2019’daki son durağı Bursa oldu.
Etkinlikte, kadın girişimcilerin işlerini geliştirmeleri ve sürdürülebilir kılmaları için gereken bilgileri edinmeleri ve deneyim paylaşımı yapmaları yanında geliştirebilecekleri işbirlikleriyle yeni pazarlara açılma ve farklı müşteriler edinmelerine katkı sağlanması da hedeflendi.
Bu çerçevede Garanti BBVA, 18 Ekim’de Bursa Hilton Hotel’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren kadın girişimcileri ve ülke çapında önde gelen ve güçlü kurumların satın almacılarını ağırladı.
Ekonomist olarak takip ettiğimiz etkinlikte, gıdadan tekstile, eğitimden kozmetiğe kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren kadın girişimciler, kurdukları standlarda ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Bu anlamda kadın girişimciler, önemli bir networking ve işbirliği yapma fırsatı yakaladı.
İLHAM VEREN HİKAYELER
Seminerde, Ticaret Bakanlığı ve Garanti BBVA yöneticilerinin yanı sıra Reeder ile 2018 yılında Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçilen Sezen Sungur Saral ve ‘İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı’ Dilara Koçak da başarıya giden yoldaki ilham verici hikayelerini katılımcılarla paylaştılar.
Katılımcılar, işlerinin gelişmesi ve sürdürülebilirliği için fayda sağlayacak konular olan dijitalleşen iş dünyası, dış ticarette ödeme yöntemleri, dış pazarlara erişim ve teşviklere kadar geniş bir yelpazede bilgilendirildi.
Buluşma kapsamında değerlendirme ian Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı-Cemal Onaran, “2017 yılında KAGİDER le gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza yeni ir boyut katarak ‘Girişimci Kadın Buluşmaları’nı hayata geçirdik.
Bu sayede hem kadın girişimcilerimizin birbirleriyle ikili görüşmeler yaparak yeni iş fırsatları yakalamasına hem de önemli kurumların satın almacıları ile network oluşturabilmesine aracı oluyoruz” dedi.
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise bu etkinliğe büyük önem verdiklerini söyledi. Erdem, gerek dünyada gerekse ülkemizde girişimciliğin yarattığı fırsatlar ve pazarların ekonomilerin değişiminde ve gelişiminde büyük rol oynadığına dikkat çekti.
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