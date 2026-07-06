Bu hafta 5 şirket temettü dağıtacak

Temettü takvimine göre, bu hafta 5 önemli şirket ortaklarına nakit kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek. Hafta boyunca ödeme yapacak şirketler arasında Lila Kağıt Sanayi, Özsu Balık, Meysu Gıda, LDR Turizm ve Panelsan Çatı Cephesi yer alıyor.