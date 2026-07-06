Bu hafta 5 şirket temettü dağıtacak

Temettü takvimine göre, bu hafta 5 önemli şirket ortaklarına nakit kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek. Hafta boyunca ödeme yapacak şirketler arasında Lila Kağıt Sanayi, Özsu Balık, Meysu Gıda, LDR Turizm ve Panelsan Çatı Cephesi yer alıyor.
1 Lila Kağıt Sanayi (LILAK)
Şirket, pay başına brüt 1,5254661 TL, net 1,2966461 TL temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 6 Temmuz, ödeme tarihi ise 8 Temmuz olarak belirlendi.
2 Özsu Balık (OZSUB)
Pay başına brüt 0,6166666 TL, net 0,5241666 TL temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 6 Temmuz, ödeme tarihi 8 Temmuz olacak.
3 Meysu Gıda (MEYSU)
Şirket, pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0425000 TL nakit kar payı ödeyecek. Hak kullanım tarihi 7 Temmuz, ödeme tarihi ise 9 Temmuz olarak açıklandı.
4 LDR Turizm (LIDER)
Dört taksit halinde temettü dağıtma kararı alan şirket, ikinci taksit kapsamında pay başına brüt 0,0356506 TL, net 0,0303030 TL ödeme gerçekleştirecek. Hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi ise 10 Temmuz olacak.