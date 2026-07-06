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Bu hafta 5 şirket temettü dağıtacak

Temettü takvimine göre bu hafta Lila Kağıt Sanayi, Özsu Balık, Meysu Gıda, LDR Turizm ve Panelsan Çatı yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.

Ekonomist
Ekonomist
Bu hafta 5 şirket temettü dağıtacak

Temettü takvimine göre, bu hafta 5 önemli şirket ortaklarına nakit kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek. Hafta boyunca ödeme yapacak şirketler arasında Lila Kağıt Sanayi, Özsu Balık, Meysu Gıda, LDR Turizm ve Panelsan Çatı Cephesi yer alıyor.

1 Lila Kağıt Sanayi (LILAK)

Lila Kağıt Sanayi (LILAK)

Şirket, pay başına brüt 1,5254661 TL, net 1,2966461 TL temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 6 Temmuz, ödeme tarihi ise 8 Temmuz olarak belirlendi.

2 Özsu Balık (OZSUB)

Özsu Balık (OZSUB)

Pay başına brüt 0,6166666 TL, net 0,5241666 TL temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 6 Temmuz, ödeme tarihi 8 Temmuz olacak.

3 Meysu Gıda (MEYSU)

Meysu Gıda (MEYSU)

Şirket, pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0425000 TL nakit kar payı ödeyecek. Hak kullanım tarihi 7 Temmuz, ödeme tarihi ise 9 Temmuz olarak açıklandı.

4 LDR Turizm (LIDER)

LDR Turizm (LIDER)

Dört taksit halinde temettü dağıtma kararı alan şirket, ikinci taksit kapsamında pay başına brüt 0,0356506 TL, net 0,0303030 TL ödeme gerçekleştirecek. Hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi ise 10 Temmuz olacak.

5 Panelsan Çatı (PNLSN)

Panelsan Çatı (PNLSN)

Şirket, pay başına brüt 0,6879502 TL, net 0,5847576 TL temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi 10 Temmuz olarak duyuruldu.
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