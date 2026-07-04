Balsu Gıda, 4,64 milyar liralık sermaye artırımına gidiyor

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. özkaynak yapısını güçlendirmek için sermaye artırımı kararı aldı.



Şirket, 5 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 1 milyar 112 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini artırma kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre süreç, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli satış yöntemiyle yürütülecek. Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Cüneyd Zapsu'nun şirketi BG Holding'in, 4,64 milyar TL'yi sermaye avansı olarak Balsu Gıda'ya nakden aktaracağı belirtildi.

Balsu Gıda'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin öz kaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 5 milyar lira olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1 milyar 112 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak BG Holding AŞ tarafından şirketimize nakden aktarılacak ve muaccel olacak alacaklarına istinaden nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 4 milyar 640 milyon lira olacak şekilde, Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir."

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek B grubu paylar, nakden aktarılacak alacaklara istinaden BG Holding A.Ş.'ye satılacak. Halka arz edilmeksizin, Borsa İstanbul toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedür çerçevesinde yapılacak bu satıştan toplam 4 milyar 640 milyon TL hasılat elde edilmesi hedefleniyor.

SPK başvurusu yapılacak



Borsada işlem görebilir nitelikteki payların fiyatı baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenecek. İhraç belgesinin tahsisli onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılacağı açıklandı.