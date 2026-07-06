Üniversite ile sanayi el ele

Akademide üretilen bilginin raflarda kalmadan üretime, inovasyona ve ekonomik değere dönüşmesi… İşte bu nedenle Muratbey Gıda ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan yeni iş birliği protokolü, iki kurum arasında yapılan sıradan bir anlaşmanın ötesinde; Türkiye’nin gelecekteki üretim vizyonuna dair önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Ekonomist’in 7 - 20 Haziran 2026 tarihli sayısından

Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren ve beş yıl boyunca devam edecek olan bu protokol; AR -GE, gıda teknolojileri, sürdürülebilir üretim, akademik danışmanlık ve inovasyon alanlarında kapsamlı projeleri kapsıyor. Daha da önemlisi, bu iş birliği teorik bilginin pratik uygulamalarla buluştuğu somut bir model ortaya koyuyor.

Geleceğin gıda teknolojileri

Bugün ülkelerin ve şirketlerin gücü; teknoloji geliştirme, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve inovasyon üretme becerileriyle değerlendiriliyor. Gıda sektöründe ise bu dönüşüm çok daha kritik bir noktada duruyor. Çünkü iklim değişikliği, kaynak yönetimi, güvenli gıda üretimi ve sürdürülebilir tarım gibi başlıklar artık yalnızca akademik tartışmalar değil; doğrudan ekonomik ve toplumsal meseleler haline geldi. Bu açıdan bakıldığında Muratbey’in attığı bu adım dikkat çekici. Şirket, üretimin yanı sıra bilgi üreten, araştırma geliştiren ve akademiyle birlikte hareket eden bir yapı kurma iradesini ortaya koyuyor. Özellikle ortak laboratuvarlar, test merkezleri, öğrenci projeleri ve lisansüstü çalışmaların desteklenmesi; geleceğin gıda teknolojilerine yatırım yapıldığını gösteriyor.

Rekabet gücüne katkı

İş birliğinin en değerli taraflarından biri de genç insan kaynağına sunduğu fırsatlar. Bu tüm modeller, öğrencilerin gerçek sektör deneyimi kazanmasına, akademisyenlerin sahadaki ihtiyaçları daha yakından görmesine ve şirketlerin bilimsel bakış açısıyla gelişmesine imkan sağlıyor. Bu iş birliğiyle Türkiye’nin gıda ve tarım teknolojilerinde rekabet gücüne katkı sağlayacak sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Muratbey Gıda İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, “Üniversite - sanayi iş birliklerini geleceğin gıda ekosistemini birlikte inşa etmenin en güçlü yolu olarak görüyoruz. Bu iş birliğinin hem sektörümüze hem de ülkemizin bilim ve teknoloji kapasitesine uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diyor.