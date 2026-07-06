Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmelikte değişiklik çalışmaları başlatıldığını açıkladı.

Perakende ticaret sektöründe daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan yeni yönetmelik değişikliği taslağıyla, tedarik zincirindeki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yerel ekonominin desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Taslak kapsamında ayrıca kadın kooperatiflerinin ürünlerine daha fazla görünürlük kazandırılması ile vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun şartlarda ulaşmasının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

"Sektörden gelen öneriler dikkate alınarak hazırlandı"

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yönetmelik taslağının sektörden gelen öneriler dikkate alınarak hazırlandığı ve ilgili kurum ile kuruluşların görüşüne açıldığı da bildirildi:

"Perakende ticaretimizin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak amacıyla uygulamada elde edilen deneyimler ve sektörden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak hazırlanan yönetmelik taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açılmıştır.

söz konusu düzenlemelerle öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması hedeflenmektedir."

"Ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşlarımızla buluşabilmesi için..."

Ekmeğin daha uygun fiyatlarla satışa sunulması için ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca, tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla yapılacak unsurlar şöyle sıralandı:

"Yönetmeliğin adı, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde değiştirilerek "tedarik zincirinde uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelik" olarak değiştirilmesi,

bu değişikliği netleştirerek tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde üretici ve tedarikçi kavramlarının yönetmeliğin amaç ve kapsam kısımlarına eklenmesi, ayrıca "üretici", "tedarikçi" ve "otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü" tanımlarının revize edilmesi,

ticari faaliyetlerdeki ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi amacıyla KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak şekilde Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bir sorgulama ekranı oluşturulması,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri doğrultusunda 2025 yılının kooperatifler yılı ilan edilmesi hasebiyle zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması, planlanmaktadır.

Bu değişikliklerin yanı sıra, en temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşlarımızla buluşabilmesini teminen kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."