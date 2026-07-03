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Borsa haftayı düşüşle kapattı: BIST 100'de bankacılık hisseleri geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Bankacılık hisselerindeki sert satışlar endeksi aşağı çekerken, yatırımcıların odağı gelecek hafta açıklanacak kritik ekonomik verilere çevrildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa haftayı düşüşle kapattı: BIST 100'de bankacılık hisseleri geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 14.417,91 puandan tamamladı. Bankacılık hisselerinde yaşanan sert satış baskısı endeks üzerinde etkili oldu. Küresel piyasalarda ise ABD'de piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacimleri düşük seyretti.

En çok kaybettiren sektör belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 14.417,91 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 192,6 milyar lira oldu. 

Bankacılık endeksi yüzde 4,72, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,37 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,72 ile bankacılık oldu.

Gözler Fed sonrası gelişmelerde: Kritik veri maratonu başlıyor

Küresel piyasalar, ABD'de dün açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD'de piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük kaldı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru, Hazine nakit dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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