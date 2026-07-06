İsvea halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Halka arz sonrası resmi sonuçlar KAP’ta yayınlandı. Buna göre halka arza 901.425 bireysel yatırımcı katıldı. İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) halka arzında bireysel yatırımcılara 47-48 lot dağıtım yapıldı. Payların bu hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz kapsamında 67 milyon TL nominal değerli payın satışı yapılırken, halka arz büyüklüğü 1 milyar 400 milyon 300 bin TL olarak kaydedildi. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,33 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 5,86 katı talep geldi.

Dağıtım sonuçlarına göre yurt içi bireysel yatırımcılara 40 milyon 200 bin TL nominal değerli pay, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 26 milyon 800 bin TL nominal değerli pay tahsis edildi. Toplamda 901 bin 609 yatırımcıya dağıtım yapılırken, halka arzda toplam talep 250 milyon 998 bin 886 TL nominal seviyesinde gerçekleşti.