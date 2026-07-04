Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 5 şirket var

Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşteri arasında, KDV hariç toplam 14.550.000 Avro bedelli "Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında, ilgili projenin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçleri anahtar teslim olarak gerçekleştirilecek olup, projede Şirketimiz tarafından yerli fotovoltaik güneş hücreleri kullanılarak üretilen yerli fotovoltaik güneş panellerinin kullanılması planlanmaktadır.

-Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yenilenebilir enerji sektöründe de faaliyet gösteren Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında 4.017.758 USD + KDV tutarında güneş paneli üretimi için tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.