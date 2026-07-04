Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 5 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşteri arasında, KDV hariç toplam 14.550.000 Avro bedelli "Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında, ilgili projenin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçleri anahtar teslim olarak gerçekleştirilecek olup, projede Şirketimiz tarafından yerli fotovoltaik güneş hücreleri kullanılarak üretilen yerli fotovoltaik güneş panellerinin kullanılması planlanmaktadır.
-Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yenilenebilir enerji sektöründe de faaliyet gösteren Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında 4.017.758 USD + KDV tutarında güneş paneli üretimi için tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
2 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:
-Bağlı ortaklığımız Taac Havacılık Teknolojileri A.Ş. ile yurtdışında yerleşik bir müşteri arasında, kritik havacılık ekipmanlarının geliştirilmesi ve tedarikine yönelik olarak 13.200.000,00 USD (KDV Hariç) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
-Şirketimiz ile yurt dışında yerleşik bir müşteri arasında, kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretim sistemleri kapsamında 1.541.560,32 USD (KDV Hariç) tutarında sözleşme imzalanmıştır.
-Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olan Dasal Havacılık Teknolojileri A.Ş., sürü yetenekli insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 580.000,00 USD (KDV Hariç) tutarında sözleşme imzalamıştır.
3 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Yurt içinde yerleşik bir savunma sanayi firması tarafından, savunma sanayi alanında yürütülecek bir proje kapsamında, Şirketimize KDV hariç 2.458.000,26 USD (İki Milyon Dört Yüz Elli Sekiz Bin ABD Doları Yirmi Altı Sent) tutarında donanım siparişi verilmiştir.
4 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KAREL)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Türkiye'de faaliyet gösteren yerli bir müşteri arasında, savunma sanayinde kullanılmak üzere askeri elektronik teçhizat üretimi ve teslimatı için 5.862.100 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
5 HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT)
Açıklama şöyle:
Slovakya menşeili havayolu şirketi SkyAlps Europe, 2 Temmuz 2026 tarihi itibariyle, Hitit'in operasyonel planlama alanındaki çözümlerinin sistem geçişini tamamlamıştır. Yapılan sistem geçişi ile yeni havayolu, Şirketimizin tarife planlama, operasyonel kontrol, uçuş ekibi yönetimi ve slot yönetimi çözümlerini kullanacaktır.