Kahve dükkanı açabilirsiniz
İzmir merkezli kahve zinciri Brew Mood, Türkiye genelinde franchise veriyor. 2020 yılı boyunca yatırımcılardan 150 bin TL franchise giriş bedeli alınacak. Bir şubenin toplam yatırım maliyetı 600 bin ile 800 bin TL arasında değişiyor.
BURCU TUVAY
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Türkiye’de her 100 kişiden 95’i kahveyi seviyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde son beş yılda yüzde 13,2 artış gösteren kahve tüketimi 93 bin tona ulaşmış durumda.
Türk insanın kahveye olan ilgisinin her geçen gün artması ve Avrupa tarzı kahve kültürünün ülkemize tam anlamıyla yerleşmesiyle, kahve sektörü yıllık ortalama yüzde 70’le perakendenin en hızlı büyüyen sektörü haline geldi.
Önümüzdeki yıllar için yapılan araştırmalarda ise 4-5 yıl içinde kahve sektörünün yüzde 100 büyümesinin beklendiği ifade ediliyor. Türk insanı için sosyalleşme mekanları arasında yer alan kahve zincir mağazalarının pazardaki rekabeti de arttı. Bu anlamda yeni markalar da sektörde yerini alıyor.
Bu markalardan biri olan İzmir merkezli Brevv Mood, “yerel ve self servis” hizmet veriyor.
Şu anda 40’a yakın şubeyle ülke genelinde yedi şehirde aktif mağazası bulunuyor.
Brew Mood Kurucusu İsmet Demir, franchise vererek büyümeyi hedeflediklerini söylüyor.
Demir, “Yönetim stratejilerimiz yıllık ve üç yıllık planlarla güncelleniyor. 2020 yılında 25 şube açmayı planlıyoruz” diyor.
Şirketin hedefi İstanbul’un yanında Anadolu’nun büyük şehirlerinde de aktif olmak. Bunlar arasında Kayseri, Konya, Gaziantep, Trabzon, Antalya gibi büyük şehirler öncelikli sırada yer alıyor.
LOKASYON ÖNEMLİ
Mağazalar açılırken, yaya sirkülasyonu, ulaşım istasyonlarına uzaklığı, çevredeki marka karması, kapasite gibi konular göz önüne alınıyor.
2020 yılı boyunca 150 bin TL franchise giriş bedeli alınacak. Genel olarak yatırım bedellerini mağazanın ihtiyaçları belirliyor.
Bir mağazanın toplam yatırım maliyeti 600 bin ile 800 bin TL arasında değişiyor, ismet Demir, “Konseptimiz ciro değil kâr hedefiyle işletiliyor. Yatırımlarımız da bu hesaplarla yapılıyor. Dolayısıyla ciro tek başına belirleyici değil” diyor.
Ortalama yüzde 70 kâr marjı ile çalışılıyor.
Ciro payı olarak, aylık net cironun yüzde 4’ü alınıyor. Yatırımcıda yeterli sermaye yapısı aranıyor. Brew Mood, şubeler için tüm personel altyapısını kendisi sağlıyor.
Online eğitim sistemi ve uzaktan eğitim sistemi şubelerle paylaşılıyor. Hem bireysel hem de şube başarıları online takip edilerek, gerekli müdahaleler merkezden yapılıyor.
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