Çin’deki sert rekabet Volkswagen’in küresel satışlarını da vurdu: 3. çeyrekte yüzde 14 düşüş

Alman otomotiv devi Volkswagen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, en büyük pazarı olan Çin’deki zayıf seyrin satışları etkilemeye devam etmesiyle küresel teslimatlarının üçüncü çeyrekte yüzde 14,3 gerilediğini duyurdu. Bu oran, şirketin son dört yıldan uzun süredir kaydettiği en sert düşüş olarak öne çıktı.

Satışların yakın bir göstergesi olarak kabul edilen teslimatlar, söz konusu çeyrekte 1,89 milyon araca geriledi. Çin’deki teslimatlar üçüncü çeyrekte %38,5 oranında düşerken, yılın ilk dokuz ayında ise %30,2 azaldı. Teslimatlar Kuzey Amerika’da %5,8, Batı Avrupa’da ise %2,8 gerileme gösterirken; Orta ve Doğu Avrupa’da %1,4 artış kaydetti.

2022'den bu yana görülen en sert düşüş

Grup Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander yaptığı açıklamada, "Çin genel pazarındaki keskin düşüş, sektör genelinde bir zorluk olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Teslimatlardaki bu gerileme, Volkswagen’in 2022’nin ikinci çeyreğinde kaydettiği %22,4’lük düşüşten bu yana görülen en sert düşüş oldu. Böylece Volkswagen, satışlarında kötüleşme bildiren son Alman otomobil üreticisi kervanına katıldı.

Öte yandan, şirketin küresel bataryalı elektrikli araç teslimatları, Avrupa’daki yaklaşık %20’lik artışa rağmen Çin’deki zayıf talep ve yerli üreticilerin artan rekabetini yansıtarak üçüncü çeyrekte yaklaşık %5 azaldı.