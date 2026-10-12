"Enerji güvenliği birinci öncelik haline gelecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik iletim bağlantısı kurulmasına yönelik mega proje üzerinde görüşmeler yürüttüklerini belirterek, bölgesel enerji işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bayraktar, 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi (WPC Energy Congress) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, küresel enerji piyasalarının kriz ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğu dönemde ülkeler arasındaki işbirliğinin öneminin arttığını söyledi.

Türkiye'nin Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye ile büyük ölçekli bir elektrik bağlantısı projesini görüştüğünü aktaran Bayraktar, "Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega interkoneksiyon projesini, elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz." dedi.

Bayraktar, Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Mevcut enerji altyapısının daha etkin kullanılması hedefleniyor

Türkiye'nin son yıllarda enerji altyapısına yaptığı yatırımların bölgede arz güvenliğine katkı sağladığını vurgulayan Bakan Bayraktar, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), TürkAkım, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye petrol boru hattı gibi projelerle enerjinin farklı yönlerde taşınmasına imkan sağlayan güçlü bir altyapı oluşturulduğunu kaydetti.

Bu altyapının daha etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1,5 milyon varil kapasitesinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bayraktar, "İstiyoruz ki mevcut hatlarımızı, mevcut altyapımızı en üst düzeyde kullanalım. Hatlarımız dolu olsun. Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1,5 milyon varillik kapasitesi var. Bunu dolduralım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğal gaz taşımacılığındaki imkanlarının da geliştirilmesini hedeflediklerini aktaran Bayraktar, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndaki (TANAP) boş kapasitenin ilave gazla değerlendirilerek Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğal gaz taşınmasının gündemlerinde olduğunu bildirdi.

LNG altyapısı Avrupa'ya gaz arzı için fırsatlar sunuyor

Bayraktar, Türkiye'nin gazlaştırma terminallerine ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısına yaptığı yatırımların daha fazla LNG'nin ülkeye getirilmesi ve buradan Avrupa'ya iletilmesi açısından fırsatlar sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğünü ifade eden Bayraktar, "Farklı enerji kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması önemli. Türkiye enerji alanında yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil, bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki arz güvenliğine katkı sunacak projeler geliştiriyor." diye konuştu.

Küresel krize rağmen petrol ve petrol ürünlerinde arz sorunu yaşanmadı

Dünya enerji piyasalarının modern zamanın en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Bayraktar, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye'de petrol ve petrol ürünlerinin arz güvenliği bakımından sorun yaşanmadığını söyledi.

Venezuela, Rusya ve İran gibi önemli petrol üreticilerinin üretim ve tedarik süreçlerini etkileyen gelişmelerin küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırdığına işaret eden Bayraktar, fiyatlardaki hareketliliğin ise dünya ekonomilerini etkilediğini ifade etti.

Bayraktar, "Enerji piyasalarında yaşanabilecek uzun süreli bir daralma küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir, krizden çıkış için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor. Enerji piyasalarının daha dengeli bir yapıya kavuşması bölgesel gerilimlerin ve savaşın sona ermesiyle mümkün olabilecek." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, son günlerde sivil havalimanlarını hedef alan Husilerin saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Türkiye olarak Suudi Arabistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için de buradayız. Yaşanan menfur saldırıların sona ermesini diliyor, Suudi kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türk halkı, Suudi Arabistan halkının yanındadır. Suudi kardeşlerimizin bu zor günlerin üstesinden geleceğine inanıyoruz." dedi.