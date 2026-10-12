Türkiye'de yerli tohum vurgusu: Gıda güvenliği için kritik öneme sahip

Islah, biyoteknoloji ve ileri tohum teknolojileri alanlarında kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"Tohum bir ülkenin gıda güvenliğinin olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü gıda olması için tohum olması lazım. Dolayısıyla bir ülkenin tohumunu üretebilmesi, kendi şartlarında çiftçisine teslim edebilmesi ve üretimine destek olabilmesi tarım ekonomisinin birinci önemli önceliğidir.

HEKTAŞ, OYAK grubunun en temel firmalarından biri olurken, borsaya da açık şirketleri arasındadır. Ülkenin gıda güvenliğine katkı sağlayabilmek, kendi öz tohumumuzu yetiştirebilmek ve bu topraklara uygun, burada yaşayan insanların ihtiyaçlarına uygun besinleri sağlıklı şekilde yetiştirebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."