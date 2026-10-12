Türkiye'de yerli tohum vurgusu: Gıda güvenliği için kritik öneme sahip

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, yerli tohum geliştirme kabiliyetinin Türkiye'nin gıda arz güvenliği ve stratejik bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
1 Tarım stratejik sektörlerin başında
Gıdaya kesintisiz ve güvenli erişim, ülkelerin milli güvenliğinin temel unsurları arasında yer alıyor. Tarım da gıda arzının kaynağı olarak stratejik sektörlerin başında geliyor.
Tarımsal üretimin ilk aşamasını oluşturan tohum ise tarımsal üretimin başlangıcında bulunuyor. Tohum üreten ülkeler, gıda arzlarını dış faktörlerin etkisini sınırlayarak kendi koşullarında sürdürebiliyor.
2 Yerli tohum milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası
Bu yönüyle de yerli tohum, gıda güvenliğinin yanı sıra milli güvenliğin de ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkıyor.
Bu kapsamda sektör temsilcileri arasında yer alan ve bitki koruma alanındaki konumunu korumayı sürdüren HEKTAŞ, geleceğe yönelik büyüme stratejisinde odağına tohumculuk ve AR-GE yatırımlarını aldı.
3 Islah çalışmaları devam ediyor
Faaliyetlerine Akdeniz Üniversitesi Teknoparkı bünyesinde yaklaşık 36 bin metrekarelik alanda devam eden HEKTAŞ Tohum, bitki ıslahı, biyoteknoloji ve ileri tohum teknolojileri alanlarında çalışmalar yürütüyor.
OYAK bünyesinde faaliyet gösteren şirketin farklı coğrafyaların iklim ve tarımsal üretim koşullarına uygun, yüksek verimli tohum çeşitleri geliştirmek amacıyla yürüttüğü ıslah çalışmaları da devam ediyor.
4 Orta Asya ve Orta Doğu'da yürütülen tohum denemeleri devam ediyor
Bu kapsamda Türkiye'de geliştirilen tohumlar farklı ülkelerde denemeye alınıyor, elde edilen sonuçlar doğrultusunda ise bölgesel ihtiyaçlara uygun çeşitler geliştiriliyor.
HEKTAŞ'ın Orta Asya ve Orta Doğu'da yürüttüğü tohum denemeleri ikinci sezonunda devam ederken, hedef pazarlarda ilk ticari faaliyetler de başladı.
5 "Tohum, tarımsal üretimin başlangıç noktası"
Antalya'daki HEKTAŞ Tohum Tesisi'nde incelemelerde bulunan OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tohum ıslahı çalışmaları yürüttükleri tesiste, HEKTAŞ'ın bilimsel birikiminin, güçlü AR-GE altyapısının ve tarımsal vizyonunun buluştuğunu söyledi.
Tohumun tarımsal üretimin başlangıç noktası olduğunu belirten Yalçıntaş, verimli ve sürdürülebilir tarımın ve gıda güvenliğinin temelinde nitelikli tohumun bulunduğunu vurguladı.
6 "Türkiye'nin gıda arz güvenliği açısından büyük önem taşıyor"
Yalçıntaş, yerli tohum geliştirme kabiliyetinin Türkiye'nin gıda arz güvenliği ve stratejik bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.
7 "Tohum bir ülkenin gıda güvenliğinin olmazsa olmaz şartıdır"
Islah, biyoteknoloji ve ileri tohum teknolojileri alanlarında kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Yalçıntaş, şunları kaydetti:
"Tohum bir ülkenin gıda güvenliğinin olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü gıda olması için tohum olması lazım. Dolayısıyla bir ülkenin tohumunu üretebilmesi, kendi şartlarında çiftçisine teslim edebilmesi ve üretimine destek olabilmesi tarım ekonomisinin birinci önemli önceliğidir.
HEKTAŞ, OYAK grubunun en temel firmalarından biri olurken, borsaya da açık şirketleri arasındadır. Ülkenin gıda güvenliğine katkı sağlayabilmek, kendi öz tohumumuzu yetiştirebilmek ve bu topraklara uygun, burada yaşayan insanların ihtiyaçlarına uygun besinleri sağlıklı şekilde yetiştirebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."
8 "Yapılan şey ülkemizin gıda güvenliğine katkı sağlamak"
Türkiye'deki tohum pazarının çok büyük oranda yurt dışı kaynaklı uluslararası firmalar tarafından domine edildiğine dikkat çeken Yalçıntaş, "Bu anlamda HEKTAŞ'ın yapmaya çalıştığı şey, Türkiye'de yerli, milli tohumu üreterek, çiftçisine uygun şartlarda en sağlıklı tohumu sağlayarak ülkemizin gıda güvenliğine katkı sağlamaktır." dedi.
9 "Milli tohum çeşitlerini Türk tarımına kazandırdık"
Yalçıntaş, 36 bin metrekarelik alanda hibrit sebze tohum çeşitlerinin geliştirildiğini belirterek, yerli AR-GE ile geliştirdikleri milli tohum çeşitlerini Türk tarımına kazandırdıklarını kaydetti.
TÜBİTAK proje destekleriyle HEKTAŞ Tohum'un AR-GE gücünü daha da pekiştirdiğine işaret eden Yalçıntaş, "sebze tohumları" ve "endüstriyel bitkiler tohum" grubunda 39 tescilli tohum çeşidine sahip olduklarını söyledi.
10 Hedef küresel pazarlarda rekabet edebilen yerli ve milli bir tohum markası olmak
Yalçıntaş, TAMEK gibi güçlü işbirlikleriyle satış ve pazarlama ağları sayesinde değer zincirlerini AR-GE'den tarlaya, tarladan sofraya kadar genişlettiklerini dile getirerek, yüksek katma değer üreten ve küresel pazarlarda rekabet edebilen yerli ve milli bir tohum markası olma hedefi doğrultusunda ilerlediklerini sözlerine ekledi.