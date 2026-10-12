Yunanistan 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklıyor: 2027'de başlayacak

2027 yılından itibaren Yunanistan'daki gençler artık TikTok, Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarını kullanamayacak: 15 yaşın altındaki gençlerin sosyal medyaya erişimi artık olmayacak.

Yunanistan, 15 yaş altı çocukların ve gençlerin sosyal medyaya erişimini yasaklayan ilk AB ülkelerinden biri olmayı hedefliyor. Devlet Bakanı Akis Skertsos'un, tedbiri diğer bakanlarla birlikte sunduğu Atina'daki bir basın toplantısında duyurduğuna göre, yasağın 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Başbakan Kiriakos Miçotakis ise Nisan ayında TikTok üzerinden yaptığı açıklamada böyle bir yasağın yolda olduğunu zaten belirtmişti.

Devlet Bakanı Skertsos, "Olası dijital bağımlılık sorununu ele alma zamanımız geldi" dedi. Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, 2.500 öğrenciyle yapılan ve katılanların dörtte birinin aşırı sosyal medya kullanımı bildirdiği bir araştırmaya atıfta bulundu. Her beş kişiden biri ise cep telefonuna erişimi olmadığında gergin veya güvensiz hissettiğini ve odaklanmakta güçlük çektiğini belirtti.

Uygulamada AB hukukunun yardımcı olması hedefleniyor

Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiou'ya göre, platformlar tarafından ihlal yapılması durumunda Avrupa denetim ve yaptırım mekanizmaları devreye girecek. Dijital Hizmetler Yasası uyarınca belirli ihlaller, küresel yıllık gelirin yüzde 6'sına kadar varan para cezalarıyla sonuçlanabiliyor.