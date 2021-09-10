Anadolu Efes, çalışanlarının fikirlerini hayata geçirmekte yol göstermek için Anadolu Efes Girişim Atölyesi’ni kurdu. Atölyede kurum içi girişimcilere süreç yönetimi ve fonlamayla destek olunuyor.

Anadolu Efes, şirket içinde girişimcilik kültürünü güçlendirmek ve çalışanlarına özgün fikirlerini hayata geçirmekte yol göstermek için Anadolu Efes Girişim Atölyesi’ni kurdu.

Tüm Anadolu Efeslilere geleceği şekillendirecek yeni fikirlerini projelendirme olanağı tanıyan Anadolu Efes Girişim Atölyesi, çalışanların girişimciliğin tüm süreçlerinden geçmesini sağlıyor.

Anadolu Efes Girişim Atölyesi Girişimcilik ve İnovasyon Müdürü Tuba Gökcan, “Anadolu Efes, bu programlarla çalışanlarına, fikirlerinin ortaya çıktığı andan girişimin hayata geçeceği ana kadar olan tüm aşamalarında hem süreç yönetimi hem kaynaklara erişim hem de fonlamayla destek oluyor” diyor. Gökcan, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Anadolu Efes Girişim Atölyesi ne zaman ve hangi fikirle yola çıkılarak kuruldu?

Şirket içinde girişimcilik kültürünü güçlendirmek, iş yapış şekillerine girişimcilik kaslarını dahil etmek ve Anadolu Efes çalışanlarına özgün fikirlerini hayata geçirmekte yol göstermek için 2020 yılının nisan ayında Anadolu Efes Girişim Atölyesi’ni kurduk. Anadolu Efes Girişim Atölyesi, tüm Anadolu Efeslilere geleceği şekillendirecek yeni fikirlerini özgürce projelendirme olanağı sağlıyor.

Atölyenizde kurum içi girişimciliğe dair neler yapılıyor?

Anadolu Efes Girişim Atölyesi, üç ana programdan oluşuyor. Başvuru ve fikir geliştirme aşaması, girişim hızlandırma programı ve kuluçka programı. Her üç dönemi de başarıyla tamamlayan girişimler ilk yatırımlarını alarak ölçeklendirme aşamasına geçiyor.

Anadolu Efes, bu programlarla girişimci olmak ve değişim yaratmak isteyen çalışanlarına, fikirlerinin ortaya çıktığı andan girişimin hayata geçeceği ana kadar olan tüm aşamalarında hem süreç yönetimi hem kaynaklara erişim hem de fonlamayla destek oluyor.

Kaç başvuru aldınız? Eğitimlerini tamamlayan girişimciler hakkında bilgi verir misiniz?

111 girişim başvurusu aldık. 2021 yılında ise 88 ve niteliği artan bir başvuru ile kurumdan pek çok çalışanın ilgisini çekti. 2020 yılı kuluçka girişimlerinde çok başarılı bir ekibimiz ve ortaya çıkan başarılı bir ürün var. Bu da atölyenin tüm programlarını başarıyla tamamlayan Anadolu Efesli dört kadın çalışana ait Malty.

Farklı departmanlardan gelen bu dört çalışma arkadaşımız Elif Özcü, Gülsüm Uysal, Merve Yetiş ve Rüya Küçük bir araya gelerek bir yıldan uzun süredir tutkuyla çalıştıkları Malty’yi yarattılar.

Malty, Anadolu Efes Girişim Atölyesi’nden doğarak piyasaya çıkan ilk ürün oldu. Haziran ayı başında online kanallarda satışına başlayan Malty’yi yakında market raflarında da göreceğiz.

Ürünün özelliği nedir?

Malty, ham maddesinde maltlanmış tahıllar ile zenginleştirilmiş, protein ve lif açısından besin değeri yüksek, sağlıklı bir atıştırmalık bar. Hem yüksek lif ve proteine sahip hem de kalorisi düşük piyasadaki tek malt bazlı bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor.

Yeni dönem projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

İkinci dönemde hızlandırma programına katılan 10 girişimimizin beş tanesi sürdürülebilirlik odaklıydı. Anadolu Efes olarak sürdürülebilirliği önceliklerimiz arasına koyuyor ve tedarikçilerle, girişimlerle, üniversitelerle bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz.

“Üçüncü dönem başvurularını açacağız”

“2020 yılında üç girişimle kuluçka programına devam ederken 2021’de dört girişim kuluçka programında devam ediyor. Son çeyrekte ikinci dönem kuluçka finalini yaptıktan sonra üçüncü dönem için başvuruları açacağız.”