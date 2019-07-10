Lojistikte franchise fırsatı
Tedarik zinciri pazarındaki yeni trendlere uyum sağlamak için kurulan premium lojistik markası Flash Global, Türkiye’de franchise vererek büyüyecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Franchise giriş bedeli olarak 150 bin TL alınıyor. Toplam yatırım maliyeti ise 200 bin TL olarak ifade ediliyor.
Tedarik zinciri pazarında, uluslararası ve güvenilir iş ortaklarına güvenmek esas.
Müşterilerden gelen rekabetçi baskı ve artan beklentiler, birçok firmanın stoğu en aza indirmesine ve talep üzerine üretim yapmasına yol açtı. Bu nedenle tedarik zinciri yönetimi ve premium gönderiler, her şirket için kilit bir faktör haline geliyor.
Tüm dünyadaki bu parçalanmış ancak büyüyen pazarda, premium gönderiler, tedarik zincirinin dayanıklılığını artırıyor. Endüstri ve perakende devleri, üretim hatlarını çalışır durumda tutmak ve stoklarını kontrol altında bulundurmak için premium lojistik şirketlerine giderek daha fazla güveniyor.
Flash Global, tedarik zinciri pazarındaki bu yeni trendlere uyum sağlamak için, uzmanlığını artırarak 18’den fazla ülkede ofisleri olan dünya çapında bir ağ yarattı. Şirketin teknolojisi ve araçları, sevkiyat sürecini kontrol etmelerini ve kolaylaştırmalarını sağlamak için müşteriler ve taşıyıcılar düşünerek tasarlandı.
Flash Global, bu model ile 2018’de 300 milyon km’den fazla yol kat ederek 480 bin teslimat gerçekleştirdi. En çok hizmet verilen ülkeler arasında Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan yer alıyor. Markanın toplamda 4 binden fazla araç kapasitesi bulunuyor.
ANADOLU’DA BÜYÜYECEK
Flash’ın genişlemesi, pazarın belirli bölgelerinde ofislerin oluşturulmasına dayanıyor. Franchise programı sayesinde yerel ortaklar ile büyüme planlanıyor.
Markayı Türkiye’ye getiren Hakan Ertemel, “Minivan araçlarımızla ekspres yük taşımacılığı yapıyoruz. İki saatte yükü alıp, gittiği veya geldiği ülkeye göre 12 ila 96 saat arasında teslim ediyoruz. Bin 200 kilo ve 5-8 Europalet ürün taşıyabiliyoruz” diyor.
Şirket bu yıl Eskişehir, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya, Manisa, Konya, Gaziantep, Kayseri başta olmak üzere birçok şehirde franchise vererek büyümeyi planlanıyor. Franchise giriş bedeli olarak 150 bin TL alınıyor. Toplam yatırım maliyeti ise 200 bin TL olarak ifade ediliyor.
Bayiler için aylık 120 bin Euro ciro hedefleniyor. Bayilere müşteri geliştirme, yazılım, pazarlama desteği veriliyor. Yüzde 20 kâr marjı bulunan bu iş modelinde yüzde 6 royalty alınıyor.
Hakan Ertemel, “Flash Europe Franchise programı sayesinde, daha geniş bir düzeyde güçleniyoruz, doğru yerel ortaklar ile daha güçlü bir şekilde büyümeyi istiyoruz. Güvenilir ve lojistik konusunda tutkulu girişimcileri hedefliyoruz” diye konuşuyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Bu yıl Eskişehir, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya, Manisa, Konya,Gaziantep, Kayseri başta olmak üzere birçok şehirde franchise vererek büyüme planlanıyor.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 150 bin TL alınıyor. Toplam yatırım maliyeti ise 200 bin TL.
Ciro hedefi: Aylık 120 bin Euro.
Kâr marjı: Yüzde 20.
Bayilerde aranan özellikler: Güvenilir ve lojistik konusunda tutkulu girişimciler tercih ediliyor.
Başvuru için: 0542 449 11 17
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