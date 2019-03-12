Nevzat Aydın’dan AloTech’e yatırım
AloTech, yemeksepeti.com CEO’su Nevzat Aydın’ın yatırımıyla 8 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Şirket, Aydın’ın desteğini AloTech’i dünyaya tanıtmak ve ABD’de başlattığı SaaS (hizmet olarak yazılım) kanalını dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için kullanacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
300’den fazla müşterisi ve 12 binden fazla kullanıcı sayısıyla Türkiye’deki en büyük çağrı merkezi altyapı sistemi olan AloTech, yemeksepeti.com CEO’su Nevzat Aydın’dan yatırım aldı.
AloTech, aldığı bu yatırımla 8 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Şirket, elde ettiği bu önemli desteği ABD’nin Austin şehrinde başlattığı SaaS (hizmet olarak yazılım) satıcı kanalını ve bu kanal aracılığıyla AloTech’i dünyaya tanıtmak için kullanacak.
DÜNYAYA TANITACAK
AloTech’in sahip olduğu ileri teknoloji altyapısı sayesinde yurtdışında birçok büyüme fırsatını barındırıyor olması, şirkete yapılan yatırımların en önemli nedenlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.
Nevzat Aydın da AloTech’in geliştirdiğiolduğu bir dönemde kendilerine destek sunmasının büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtiyor. 27-28 Mart tarihleri arasında CCW Europe (Customer Contact Week Europe) fuarı düzenlenecek.
Soyak, “AloTech olarak dünyanın en büyük çağrı merkezi fuarlarından birinde yer alacağız ve şirketimizi tüm dünyaya tanıtacağız. Aynı zamanda tüm dünyaya yayılacak bir bayi-entegratör zincirini oluşturma projemize de başlayacağız” diye konuşuyor.
AloTech Kurucu Ortağı ve CTO’su İdris Avcı ise sistemin kurulumunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebildiklerine dikkat çekiyor.
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