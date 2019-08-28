Terra Pizza’dan girişim fırsatı
Pizza Pizza, yeni dönemde Terra Pizza ismiyle üç yıllık dönemde 350 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Terra Pizza’da isim hakkı bedeli dahil, mağazaların yatırım maliyeti 500 bin ile 550 bin TL arasında değişiyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Pizza Pizza, 25’inci yılına girerken geniş kapsamlı büyüme, gelişme ve kurumsallaşma süreci başlattı. Marka stratejisi ve kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak ismini Terra Pizza olarak yenileyen Pizza Pizza, yatırımlarını da artırarak üç yılda 350 şubeye ulaşmayı hedefliyor.
2018’de hisselerinin tamamı Türkiye’nin önde gelen özel sermaye fonlarından Medi-terra Capital tarafından satın alınan Terra Pizza,bu kurumun sağlayacağı finansal ve stratejik destekle Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden biri olmayı planlıyor.
Terra Pizza, bugün Türkiye’de 43 şehirde 130 restoranla hizmet veriyor. Şirketin Ege Bölgesi’nde pazar lideri, Türkiye genelinde ise iki numaralı pizza zinciri olduğu ifade ediliyor.
Terra Pizza’nın 38’i İzmir’de olmak üzere sadece Ege Bölgesi’nde 59 restoranı bulunuyor. Şirket binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.
YURTDIŞINA AÇILACAK
Terra Pizza, dönüşüm sürecinde yeni yatırımlarla beraber kendisine bazı hedefler belirledi. Terra Pizza CEO’su Emre Kurtoğlu, üç yılda 350 restorana ulaşmayı ve ciroyu da dörde katlamayı hedeflediklerini belirtiyor.
Aynı zamanda 2 bin 500 kişiye de istihdam sağlanacak. Kurtoğlu, “Büyüme ve gelişme stratejimizle birlikte globalleşece-ğiz. En hızlı büyüyen pizza zinciri olacağız. Yeni ismiyle Terra Pizza’nın her geçen gün gelişme gösteren hazır yemek sektöründe öncü rol oynayacağına ve yatırımlarıyla sektöre ivme kazandıracağına inanıyoruz” diyor.
Şirketin yeni yatırım planları arasında özellikle İstanbul ve Ankara’dan başlayarak tüm Türkiye’de büyümek var. Sonrasında ise yurtdışı açılımı planlanıyor. Şirket, franchise vererek şubeleşecek. Metrekare büyüklüğüne göre değişmekle beraber, isim hakkı bedeli dahil, mağazaların yatırım maliyeti 500 bin ile 550 bin TL arasında bulunuyor.
Royalty bedeli aylık cironun yüzde 7’si oranında. Yatırımın üç yıl içerisinde geri döndüğü belirtiliyor. İşletmecilere, restoranın açılış hazırlıkları süresince ve açılışın ilk gününden itibaren pazarlama, satın alma, lojistik, tedarik, operasyon yönetimi, teknoloji, kalite kontrol gibi yoğun destek hizmetleri sağlanıyor.
Emre Kurtoğlu, girişimci ruha sahip yatırımcılarla işbirliğine öncelik verdiklerini söylüyor. Kurtoğlu, “Franchise şubelerimiz markamızı temsil ettiği için şubelerimizi işletecek kişileri ve şubemizin yer alacağı lokasyonu titizlikle değerlendiriyoruz.
AVM’lerde ve büyükşehirlerde caddelerde büyümek önceliklerimiz arasında. Şube açacağımız lokasyonun demografik özelliklerini de göz önüne alıyoruz” diye konuşuyor.
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