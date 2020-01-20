Üniversiteliler fikirlerini yarıştıracak
Yıldız Holding’in atıştırmalık şirketi pladis’in üniversiteliler için düzenlediği en parlak fikirler yarışması [email protected]üs’e başvurular başladı.
BURCU TUVAY
[email protected]
Öğrenciler, 26 Ocak tarihine kadar, Ülker’in markalarından ‘Halley’ için geliştirecekleri fikirle başvuru yapabilecek.
Her yıl farklı bir Ülker markasıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçi pazarlama fikirlerini sunmalarına olanak tanıyan ‘[email protected]üs’ yarışmasında başvuru süreci başladı.
Üniversiteliler 26 Ocak’a kadar Ülker’in markalarından ‘Halley’ için geliştirecekleri fikirle başvuru yapabilecek.
Üniversite üçüncü ve dördüncü sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin, iki veya üç kişilik takımlarla katılabildiği [email protected]üs’te öğrenciler ekip çalışması, yenilikçi fikir geliştirme, projeyi tüm adımlarıyla planlama ve sunum yapma gibi konularda deneyim kazanacaklar.
Bu yıl dokuzuncu kez gerçekleştirilecek olan yarışmaya bugüne kadar 30 bine yakın öğrenci, oluşturdukları 10 bine yakın takımla katıldı.
Geçtiğimiz yıl 157 farklı üniversiteden bini aşkın farklı takım adına 2 bin 314 öğrencinin katıldığı yarışmada, birincilik Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan Aurora takımının olmuştu. Yarışmada ilk üçe girentakımlara, sırasıyla, 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL’lik ödüller veriliyor.
Bunun yanı sıra pladis’te uzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanıyor. Öğrenciler, başvurularını www.bizzkampus.com adresinden yapabiliyor.
YENİ BİR DENEYİM ORTAMI
Yarışmayla ilgili değerlendirme yapan pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, geçtiğimiz yıl öğrencilerin Ülker Oneo için son derece etkileyici fikirlerle karşılarına çıktıklarını söylüyor.
Bu yıl ise Ülker’in en sevilen markalarından biri olan Halley için yeni fikirlerle karşılaşmayı umduklarını belirtiyor.
Gözleveli, “[email protected]üs’te öğrencilerimizle girdiğimiz etkileşim, gerek bizler gerekse gençlerimiz için sıra dışı bir deneyim oluyor. Biz gençlerle yakın çalışmaktan, onlara kendimizi tanıtmaktan ve onları tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diyor.
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