LPS Bilişim, blockchain teknolojisiyle uluslararası şirketlere elektrik şebekelerinin tasarlanması ve enerji sistem analizi gibi veriye dayalı hizmetler sunuyor. Şirket, önümüzdeki süreçte 10 ülkede satış ofisleri açmayı ve toplamda 500 bin kullanıcıya ulaşmayı planlıyor.

08-21 Ağustos 2021 tarihli sayıdan

Blockchain tabanlı veri yönetimi, transferi ve depolama sistemi olan LpsChain’ini geliştiren LPS (Lean Power Solutions) Bilişim, kısa zaman önce Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı’nın yenilikçi teknoloji şirketlerine yönelik yürüttüğü ‘Global Entrepreneurship Programı’na dahil oldu.

Böylece yurtdışında girişimci desteği alan LPS Bilişim, Türkiye’de geliştirdiği bir teknolojiyi uluslararası alanda da daha geniş bir coğrafyaya sunabilecek.

LeanPower, beş yıl gibi kısa denilebilecek bir sürede global pazarın bilinen bir danışmanlık şirketi haline geldi. Bugün, uluslararası arenada General Electric, Siemens AG, Suzlon, Swissgrid, Fichtner GmbH, Manitoba Hydro International gibi global şirketlerle Türkiye’de ise TEİAŞ ve Aselsan gibi kurumlarla iş birliği yapıyor.

14 MW gücünde dünyanın en büyük rüzgâr türbini tasarımı, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye sahip elektrik şebekesinin tasarımı gibi dünyanın sayılı projelerinde iş ortağı olarak rol alıyor.

İDDİALI CİRO HEDEFİ KOYDU

15 kişilik ekibiyle faaliyetlerine İstanbul ve Londra’da devam eden şirket, Almanya, Fas ve Sırbistan’da kurmak istediği satış ofisleriyle beş yıl içerisinde çalışan sayısını üç katına çıkarmayı hedefliyor.

2022 yıl sonuna dek özellikle Almanya, Amerika, Fas, Endonezya, Kanada ve Nijerya başta olmak üzere 10 farklı ülkede satış ofisleri açmayı ve toplamda 500 bin kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen LBS Bilişim CEO’su Gökhan Önal gelecek dönemde de yapay zeka, makine öğrenimi, blokchain ve büyük veri gibi farklı alanlarda çalışmalar yapacaklarını belirtiyor.

Önal, “Cirosal anlamda beklentimiz 2021 yılı için devam eden projelerimiz öngörüsünde 4 milyon TL. Önümüzdeki beş yıl içinde bu alanda pazar lideri haline gelip tahmini olarak gelirimizi 500 milyon Euro’nun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

YENİ ŞİFRELEME MODELİ

Blockchain teknolojisiyle dosyaları parçalara ayırarak çift kriptolama uygulayan yeni bir şifreleme modeli geliştirdiklerini söyleyen Önal, şöyle devam ediyor: “Bu sayede veri depolama konusunda yüksek güvenlikte süresiz olarak depolama hizmeti sunuyoruz.

LpsChain, yüksek hız ve dış tehditlere karşı üst düzey koruma sunarken sınırsız sayıda ve boyuttaki her türlü verinin de paylaşılabilmesine ve güvenli bir şekilde ortak kullanıma açılabilmesine izin veriyor.

LpsChain teknolojisi; ticaret, finans, sigorta gibi sektörlerin yanı sıra veri gizliliğinin önem arz ettiği kamu kurumları, savunma, eğitim, sağlık, inşaat, AR-GE, tedarik zinciri, gümrük işlemleri, finansman gibi bütün sektörlerde rahatlıkla kullanılabilir.”

İKİ FARKLI SEKTÖRE GİRECEK

Şu anda biri tedarik zinciri diğeri ise eğitim sektörü ile ilgili olarak iki LpsChain ürününün projeleri üzerinde çalışılıyor.

Gökhan Önal, “Eğitim alanında, öğrencilerin verilerinin depolanması, öğretmenlerin öğrencilerle ödev paylaşımı ve bu ödevlerin takibi, öğrencilerin yüklediği dokümanların doğruluğunun onaylanması ve öğrencilerin sertifikalarının blokchain teknolojisiyle güven altında tutulması amaçlanıyor” diyor.

Tedarik zincirinde ise tarım sektörü pilot proje olarak belirlendi. Blokchain ile tedarik zincirinde yer alan üretici, lojistik firması, tüketici gibi katılımcıların fiyat, tarih, yer, kalite, sertifika ve diğer ilgili bilgilerin takibi sağlanacak. Bu bilgilerin blokchain içinde mevcudiyeti, ürünlerin izlenebilirliğini ve şeffaflığı artıracak.