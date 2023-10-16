Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık

Kuzey Carolina, Raleigh'deki Anne Till Beslenme Grubu'nda diyetisyen olan Sarah Heckler, FOX Business'a "İş günü boyunca beyninizi keskin tutmak için kompleks karbonhidratlar, sağlıklı yağlar ve protein dahil olmak üzere besin dengesi sağlayan atıştırmalıklar seçmek önemlidir" dedi.

Beslenme uzmanları, şeker, bir fincan kahve ya da şekerli karbonhidrat yüklü atıştırmalıklar gibi kalori yüklü gıdalar yerine bu beyin güçlendirici atıştırmalık tercih edilmesini söylüyor. İşte o 5 öneri:

1 1-Yoğut Çoğu ofiste buzdolabı vardır ve bu atıştırmalık seçeneği sağlıklı bir yolda kalmanın kolay bir yoludur. Heckler, "Yoğurdun protein oranı yüksektir, bu da tok hissetmenize yardımcı olabilir ve düzenli bir enerji salınımı sağlayabilir" diyor. Ekstra lezzet ve antioksidanlar için biraz yaban mersini, çilek veya ahududu eklemeyi önerdi ve bunların bilişsel işlevi iyileştirebileceğini belirtti.

2 2. Fındık ve tohumlar Heckler, badem, ceviz ve kabak çekirdeğinin beyin sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olduğunu söylüyor. Bu tür atıştırmalıklar masanızın çekmecesinde ya da el çantanızda rahatlıkla saklanabilir ve hareket halindeki işlerde de işe yarayabilir.

3 3. Sebzeli Humus Heckler, humusun iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynağı olduğunu söyledi. "Humus, doyurucu ve besleyici bir atıştırmalık için havuç çubukları, salatalık dilimleri veya dolmalık biber şeritleri ile eşleştirilebilir" diyor.

4 4. Tam tahıllı krakerler ve peynir Heckler, "Tam tahıllı krakerler kompleks karbonhidratlar, peynir ise protein ve sağlıklı yağlar sağlar" diyor.