ARA
Bist 100
8024,43
-1,1%
Bist 100
Dolar/TL
27,8777
0,2874%
Dolar/TL
Euro/TL
29,3572
0,4988%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,053
0,2084%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1719,27
-0,48%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık

Sabah ve öğle yemeği sonrası atıştırmalıklar iş yerinde önemlidir çünkü iş günü boyunca konsantrasyonunuzun devam etmesini sağlar. Uzmanlar ise, iş yerinde beyni güçlendiren bu atıştırmalıkları öneriyor.

16 Ekim 2023 | 16:26
Son Güncellenme: 16 Ekim 2023 | 16:52
0
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık

Kuzey Carolina, Raleigh'deki Anne Till Beslenme Grubu'nda diyetisyen olan Sarah Heckler, FOX Business'a "İş günü boyunca beyninizi keskin tutmak için kompleks karbonhidratlar, sağlıklı yağlar ve protein dahil olmak üzere besin dengesi sağlayan atıştırmalıklar seçmek önemlidir" dedi.

Beslenme uzmanları, şeker, bir fincan kahve ya da şekerli karbonhidrat yüklü atıştırmalıklar gibi kalori yüklü gıdalar yerine bu beyin güçlendirici atıştırmalık tercih edilmesini söylüyor. İşte o 5 öneri:

1
1-Yoğut

1-Yoğut

Çoğu ofiste buzdolabı vardır ve bu atıştırmalık seçeneği sağlıklı bir yolda kalmanın kolay bir yoludur. Heckler, "Yoğurdun protein oranı yüksektir, bu da tok hissetmenize yardımcı olabilir ve düzenli bir enerji salınımı sağlayabilir" diyor. Ekstra lezzet ve antioksidanlar için biraz yaban mersini, çilek veya ahududu eklemeyi önerdi ve bunların bilişsel işlevi iyileştirebileceğini belirtti.
2
2. Fındık ve tohumlar

2. Fındık ve tohumlar

Heckler, badem, ceviz ve kabak çekirdeğinin beyin sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olduğunu söylüyor. Bu tür atıştırmalıklar masanızın çekmecesinde ya da el çantanızda rahatlıkla saklanabilir ve hareket halindeki işlerde de işe yarayabilir.
3
3. Sebzeli Humus

3. Sebzeli Humus

Heckler, humusun iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynağı olduğunu söyledi. "Humus, doyurucu ve besleyici bir atıştırmalık için havuç çubukları, salatalık dilimleri veya dolmalık biber şeritleri ile eşleştirilebilir" diyor.
4
4. Tam tahıllı krakerler ve peynir

4. Tam tahıllı krakerler ve peynir

Heckler, "Tam tahıllı krakerler kompleks karbonhidratlar, peynir ise protein ve sağlıklı yağlar sağlar" diyor.
5
5. Elma ve fıstık ezmesi

5. Elma ve fıstık ezmesi

New Jersey'de bulunan Virtual Teaching Kitchen'ın sahibi RD Julie Lopez, harika atıştırmalıkların karbonhidrat, sağlıklı yağ, protein ve lif dengesine sahip olduğunu ve elma ile fıstık ezmesi kombinasyonunun bu dengeye uyduğunu söylüyor. Paketlenmiş dilimlenmiş elmalar ve tekli fıstık ezmesi kapları bu atıştırmalık seçeneğini kolaylaştırıyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1719,27 -0,48%
  • ALTIN ONS 1918,27 -0,75%
  • BIST 100 8024,43 -1,1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,8777 0,2874%
  • EURO/TURK LIRASI 29,3572 0,4988%
  • EURO/USD 1,053 0,2084%
  • INGILIZ STERLINI 1,21634 0,20348%
  • JAPON YENI 149,74 0,219%
  • KANADA DOLARI 1,36162 -0,31006%
  • RUS RUBLESI 97,2855 -0,4242%
Günün En Çok Okunanları
Artan mevduat faizleri BİST’e rakip mi?
Piyasaları gelecek hafta neler bekliyor?
Piyasaları gelecek hafta neler bekliyor?
İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor
İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
“10 yıl içinde 4 bin ofise ulaşacağız”
“10 yıl içinde 4 bin ofise ulaşacağız”
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
Konut satışları sert geriledi: En az ve en çok satış yapılan 3 il
Konut satışları sert geriledi: En az ve en çok satış yapılan 3 il
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
GERİ
İLERİ
Artan mevduat faizleri BİST’e rakip mi?
Piyasaları gelecek hafta neler bekliyor?
İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
“10 yıl içinde 4 bin ofise ulaşacağız”
Piyasaları gelecek hafta neler bekliyor?
İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
“10 yıl içinde 4 bin ofise ulaşacağız”
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
“10 yıl içinde 4 bin ofise ulaşacağız”
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
Konut satışları sert geriledi: En az ve en çok satış yapılan 3 il
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL