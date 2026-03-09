DSİ kura sonuçları açıklandı mı? Gözler 2026 DSİ işçi alımı kura sonuçlarında

İki Farklı Alım Yöntemi

Alım süreci, kadronun niteliğine göre iki farklı sistemle yürütülmektedir:

Doğrudan Noter Kurası (1.305 Kişi): Bu gruptaki adaylar doğrudan kura ile belirlenir ve sınav şartı aranmaz.

Liste Yapısı: İlan edilen kadro kadar ASİL, asıl sayının 4 katı kadar YEDEK aday belirlenir.

Sınav Yöntemi (84 Kişi - Ekskavatör Operatörü): Bu kadro için kurada belirlenen adaylar ayrıca sınava tabi tutulur.

Liste Yapısı: Açık iş sayısının 4 katı kadar ASİL ve 4 katı kadar YEDEK aday belirlenerek yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılır.