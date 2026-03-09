ARA
DOLAR
44,05
0,03%
DOLAR
EURO
51,39
0,18%
EURO
ALTIN
7339,60
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

DSİ kura sonuçları açıklandı mı? Gözler 2026 DSİ işçi alımı kura sonuçlarında

Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde istihdam edilecek 1.389 sürekli işçi alımı için beklenen kura çekimi süreci tamamlandı. Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen çekilişle birlikte binlerce adayın heyecanlı bekleyişinde yeni bir aşamaya geçildi. Peki DSİ kura sonuçları açıklandı mı?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

DSİ kura sonuçları açıklandı mı? Gözler 2026 DSİ işçi alımı kura sonuçlarında

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde istihdam edilecek 1.389 sürekli işçi alımı için beklenen gün geldi. Bugün (9 Mart 2026 Pazartesi) sabah saatleri itibarıyla noter huzurunda başlayan kura çekimi, binlerce aday için geleceğe dair kritik bir kapı aralıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde istihdam edilecek 1.389 sürekli işçi alımı için kura süreci tamamlandı ve sonuçların ilan edileceği takvim netleşti. Bugün (9 Mart 2026) gün içerisinde, asil ve yedek aday listelerinin erişime açılması bekleniyor.

Adayların dikkat etmesi gereken kritik detaylar ve süreç rehberi şu şekildedir:

Sonuç Sorgulama ve Takip

İlan Tarihi: 9 Mart 2026 (Gün içerisinde açıklanacak).

Sorgulama Adresi: Başvuru yapılan ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün resmi internet sitesi (Örneğin: bolge11.dsi.gov.tr).

Tebligat Uyarısı: Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir. İnternet sitesindeki duyurular resmi tebliğ mahiyetindedir.

İki Farklı Alım Yöntemi

Alım süreci, kadronun niteliğine göre iki farklı sistemle yürütülmektedir:

Doğrudan Noter Kurası (1.305 Kişi): Bu gruptaki adaylar doğrudan kura ile belirlenir ve sınav şartı aranmaz.

Liste Yapısı: İlan edilen kadro kadar ASİL, asıl sayının 4 katı kadar YEDEK aday belirlenir.

Sınav Yöntemi (84 Kişi - Ekskavatör Operatörü): Bu kadro için kurada belirlenen adaylar ayrıca sınava tabi tutulur.

Liste Yapısı: Açık iş sayısının 4 katı kadar ASİL ve 4 katı kadar YEDEK aday belirlenerek yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılır.

Kadro ve Branş Dağılımı

Toplam 1.389 kişilik alımda branşlara göre kontenjanlar şu şekildedir:

BranşKontenjan (Kişi)BranşKontenjan (Kişi)
Usta Yardımcısı210Sondaj İşçisi69
Aşçı Yardımcısı154Teknisyen / Topoğraf59 / 58
Şoför154Bekçi44
Düz İşçi140Laborant Yardımcısı64
Bakımcı-Yağcı116Ekskavatör Operatörü84 (Sınavlı)
Sürveyan105Diğer Teknik Kadrolar55

Bundan Sonraki Adımlar

Listeler açıklandığında isminiz ASİL olarak yer alıyorsa:

Belge Teslimi: İlgili Bölge Müdürlüğü'nün duyurusunda belirtilen tarihlerde; diploma, sabıka kaydı, sağlık raporu ve teknik kadrolar için gerekli sertifikaları teslim etmeniz gerekecektir.

Sınavlı Kadrolar İçin: Operatör adayları için sınav takvimi (yazılı ve uygulama) ayrıca ilan edilecektir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL