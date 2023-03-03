Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede en hızlı ve kolay başvuru yolu e-Devlet Kapısı olacak. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet EYT başvuru ekranı

E-DEVLET EYT BAŞVURUSU

SGK'nın twitter hesabından paylaşılan mesajda "Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarımıza HAYIRLI OLSUN Başvurularınızı e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle emeklilik hakkını kazanan vatandaşların başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilmeleri için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Üstteki linkten e-Devlet EYT Başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

ADIM ADIM EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Peki, EYT başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

Kriterlere uyan kişiler istedikleri zaman başvurularını e-Devlet Kapısı’nda yer alan "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden gerçekleştirebilecek.

Hak sahipleri, e-Devlet Kapısı’nda yer alan arama çubuğuna EYT, gelir, aylık, ödenek veya emekli kelimelerinden birini yazarak da yukarıda linkini paylaştığımız hizmete erişebilecek.

Ayrıca e-Devlet Kapısı ana sayfasında yer alan 4/A ve 4/B emeklilik başvuruları duyurusu üzerinden de dijital hizmete erişim sağlamak mümkün.

"Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" başlıklı dijital hizmete erişim sağlandıktan sonra açılan ekranda "Yeni Başvuru" butonu tıklanıp, tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı"nın seçilmesi gerekiyor.

başlıklı dijital hizmete erişim sağlandıktan sonra açılan ekranda "Yeni Başvuru" butonu tıklanıp, tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı"nın seçilmesi gerekiyor. Sonrasında dijital hizmette sigortalı türü olarak SSK kapsamında aylık talep edeceklerin "4A SSK", Bağkur kapsamına girenlerin ise "4B Bağkur" seçeneğini işaretlemesi ve "Başvur" butonuna tıklaması gerekiyor.

Devamında maaş ödemesinin yapılacağı banka ve şube bilgisi ile e-posta, cep telefonu numarası, adres bilgisini içeren iletişim bilgilerinin doldurulması gerekiyor.

"Aylık alıyor mu?" sorusuna "Evet" veya "Hayır" yanıtı verildikten sonra son aşamaya geçilecek. Son aşamada "Başvur" butonuna basılarak başvuru tamamlanmış olacak.

EYT YASASIYLA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

- Yasayla ilgili öne çıkan başlıklar

- 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.

- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

- Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.

- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.



