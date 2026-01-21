KOSGEB desteğiyle işini büyüttü, kanatlı hayvanların bilimsel koruyucusu oldu

Özdemir, endüstriyel tavukçulukta hayvanların çoğu zaman üretim unsuru olarak görüldüğünü dile getirerek, "Kanatlıları sadece bir meta olarak değil, canlı olarak ele alan yetiştiricilerle çalışmak istedim. Hobi amaçlı yetiştiricilikte hayvan refahı çok daha ön planda. Bu da benim mesleki motivasyonumu artırıyor." diye konuştu.

Danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı, gıda takviyesi niteliğinde 12 farklı formülün üretimini yaptırdığını bildiren Özdemir, şöyle devam etti: