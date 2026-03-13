2026 YKS ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç kişi başvurdu?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile milyonlarca adayın beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci tamamen netleşti. 12 Mart itibarıyla başvuruların tamamlanmasının ardından, YÖK Başkanı Erol Özvar sınav başvuru sayısını 2 milyon 425 bin 560 olarak duyurdu.
ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan veriler, 2026 YKS sürecinin hem takvim hem de aday sayısı bakımından oldukça kritik bir dönemece girdiğini gösteriyor. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın bugün (13 Mart 2026) sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, başvuru sayılarındaki istikrarlı düşüşü rakamlarla tescillemiş oldu.
YKS Başvuru Sayılarında 6 Yılın En Düşük Seviyesi
YÖK Başkanı Özvar’ın paylaştığı verilere göre, 2023 yılında 3,5 milyonu aşarak rekor kıran aday sayısı, son üç yıldır düzenli bir azalış trendinde. 2026 yılı başvuruları, 2020 yılındaki pandemi dönemi seviyesinin dahi altına inmiş durumda:
2026: 2.425.560 (Güncel)
2025: 2.560.649
2024: 3.120.870
2023: 3.527.443
2022: 3.243.334
Bu düşüş, adaylar için yerleşme ihtimali ve rekabet yoğunluğu açısından daha avantajlı bir tablonun oluşabileceğine işaret ediyor.