Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni belli oldu

Türk tarihçiliğinin duayen ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören ve dün entübe edildiği açıklanan Ortaylı’nın vefatı, ailesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından resmen duyuruldu.

Ünlü tarihçinin son yolculuğuna uğurlanacağı program da netleşti. 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de, uzun yıllar emek verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Ortaylı'nın cenazesi, aynı gün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.

