Karel, Android Multimedya Sistemi'ni tanıttı

Bu yıl 40. yılını kutlayan Karel, bağlı ortaklığı Daiichi ile geliştirdiği Android tabanlı araç içi multimedya sistemiyle Türkiye’nin otomotiv elektroniği alanındaki üretim ve mühendislik yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Dünya otomotiv standartlarına uygun geliştirilen Android Multimedya Sistemi (In-Vehicle Infotainment – IVI), Ford Trucks için seri üretime alındı.

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden Karel, otomotiv elektroniği alanında önemli bir kilometre taşına daha imza attı. Karel ve bağlı ortaklığı Daiichi’nin Ar-Ge ve mühendislik süreçlerinde kurduğu güçlü sinerji ile geliştirilen Android Multimedya Sistemi, Ford Otosan’ın ağır ticari araç endüstrisinde 60 yılı aşkın deneyimiyle faaliyet gösteren markası Ford Trucks’ın ağır ticari araç segmentindeki amiral gemisi F MAX için özel olarak üretildi.

Bu proje, Türkiye’nin otomotiv elektroniğinde tasarım ve üretim yetkinliğini aynı çatı altında buluşturabilen ender ekosistemlerden biri haline geldiğinin önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ar-Ge’den seri üretime kadar uzanan uçtan uca değer zinciriyle hayata geçirilen sistem, Türkiye’nin küresel otomotiv tedarik zincirindeki rolünü güçlendiren stratejik bir adım niteliği taşıyor.

Dünya standartlarında üretim altyapısı

Karel, proje kapsamında Ankara üretim merkezinde otomotiv normlarına uygun üretim altyapısını yenileyerek ileri teknoloji dizgi hatlarını devreye aldı. Dünya standartlarında modernize edilen üretim altyapısı, yüksek hassasiyetli elektronik üretimi için gerekli kalite ve izlenebilirlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırıldı.

Bu yatırımlar sayesinde Karel, otomotiv elektroniğinde küresel OEM beklentilerini karşılayan esnek, ölçeklenebilir ve yüksek güvenilirlikli bir üretim altyapısına kavuştu. Çin ile rekabet edebilecek maliyet seviyelerinde üretim yapabilme kabiliyeti ile dikkat çeken bu altyapı, Türk otomotiv yan sanayisinin uluslararası rekabet gücünü de destekliyor.

Kullanıcı deneyimini merkezine alan sistem

Kullanıcı deneyimini merkeze alan multimedya sistemi, daha güvenli, daha konforlu ve sürükleyici bir araç içi deneyim sunmak üzere tasarlandı. F MAX’in modern kabin yapısına entegre edilen 12 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran; kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, ağır ticari araçlara özel geliştirilen tır navigasyonu ve sürüş güvenliğini artıran sesli komut özelliklerini tek bir platformda bir araya getiriyor.

Türkiye’den dünyaya otomotiv elektroniği üretimi

Projenin tüm mühendislik ve yazılım geliştirme süreçleri, otomotiv elektroniği alanında global ölçekte faaliyet gösteren Daiichi tarafından yürütüldü. Dünyanın önde gelen otomotiv markalarına Tier-1 tedarikçi olarak hizmet veren Daiichi, Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda otomotiv elektroniği projelerini Türkiye’den yönetiyor.

Karel ve Daiichi iş birliği sayesinde geliştirilen bu sistem; esnek üretim modeli, müşteri ihtiyaçlarına özel “tailor-made” çözümler geliştirme kabiliyeti ve uçtan uca mühendislik yaklaşımı ile öne çıkıyor. Bu yapı, şirketlerin üretimin yanı sıra aynı zamanda kendi teknolojisini geliştiren ve küresel ölçekte rekabet eden bir otomotiv elektroniği oyuncusu olarak konumlanmasını sağlıyor.

2025 yılında seri üretimine başlanan projenin resmi açılış seremonisi, geçtiğimiz gün Ford Otosan yetkililerinin Ankara’daki üretim merkezine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında açıklama yapan Ford Trucks Tedarik Zinciri & Maliyet Yönetimi Direktörü Armağan Hazar şunları söyledi: “Ford Trucks olarak, ağır ticari araç segmentinde müşterilerimize sunduğumuz deneyimi sadece araç performansıyla değil, araç içi teknolojilerle de ileriye taşımayı hedefliyoruz. Karel ve Daiichi iş birliğiyle Türkiye’de geliştirilen ve seri üretime alınan bu Android tabanlı multimedya sistemi, yerli mühendislik gücünün ve küresel otomotiv standartlarında üretim kabiliyetinin somut bir göstergesi. Güçlü tedarikçilerimizle kurduğumuz bu tür stratejik iş birlikleri, Ford Trucks’ın yenilikçi, güvenilir ve rekabetçi ürün stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.”

Karel Genel Müdürü Altay Doğu ise şu değerlendirmede bulundu: “Karel olarak 40. kuruluş yıl dönümümüzde bağlı ortaklığımız Daiichi ile birlikte Ford Trucks gibi güçlü bir iş ortağıyla Türkiye’nin ilk yerli Android IVI sistemini üretmekten büyük gurur duyuyoruz. Yenilenen üretim altyapımız, dünya standartlarındaki dizgi hatlarımız ve güçlü mühendislik birikimimiz sayesinde Türkiye’de geliştirilen teknolojileri küresel otomotiv sektörüne sunabiliyoruz. Bu proje, Türkiye’nin otomotiv elektroniği alanında tasarım ve üretim gücünü ortaya koyan önemli bir adım niteliği taşıyor.”

Daiichi Genel Müdürü Ömer Tunç Akdeniz de projenin sektörel önemini vurguladı: “Bu proje, Türkiye’nin otomotiv elektroniği alanındaki mühendislik ve üretim yetkinliğinin güçlü bir göstergesi. Daiichi olarak Tier-1 tedarikçi kimliğimizle Software-Defined Vehicle (SDV) dönüşümüne odaklanıyor, araç içi elektronik sistemlerde kullanıcı deneyimini ve yazılım odaklı platformları geliştirmeye devam ediyoruz.”

