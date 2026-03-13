Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz kararı için geri sayım

Küresel piyasaların gözü kulağı Amerika’dan gelen enflasyon verilerinin ardından şimdi de Fed’in (Amerikan Merkez Bankası) alacağı kritik faiz kararına çevrildi. Peki Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ekonomist
Jeopolitik gerilimlerin ve devam eden savaşın gölgesinde, Fed’in enflasyonla mücadele ile ekonomik büyümeyi koruma arasındaki hassas dengeyi nasıl kuracağı merak konusu.

Fed Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Fed’in 2026 yılındaki ikinci büyük toplantısı Mart ayı içerisinde iki güne yayılacak:

Toplantı Tarihleri: 17 - 18 Mart 2026

Karar Açıklama Saati: 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00’de.

Powell’ın Konuşması: Kararın ardından saat 21.30’da Fed Başkanı Jerome Powell kameralar karşısına geçerek kararın gerekçelerini ve yılın geri kalanına dair projeksiyonları paylaşacak.

Piyasalarda Beklenti Ne Yönde?

Gelen son enflasyon verileri ve savaşın enerji fiyatları üzerindeki etkisi, Fed’in elini zorlaştırıyor. Mevcut tabloda üç ana senaryo üzerinde duruluyor:

Faizlerin Sabit Bırakılması: Savaşın yarattığı belirsizlik ve küresel büyümedeki yavaşlama endişesiyle Fed’in "bekle-gör" stratejisi izlemesi en güçlü ihtimallerden biri olarak görülüyor.

 

25 Baz Puanlık İndirim: Enflasyonun kontrol altına girmeye başladığına dair sinyaller güçlüyse, Fed ekonomiyi canlandırmak adına sembolik bir indirim yapabilir.

Şahin Duruşun Korunması: Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu tekrar tetiklerse, faizlerin bir süre daha yüksek seviyede tutulacağı mesajı verilebilir.
