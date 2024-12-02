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Marmara Üniversitesi 234 Öğretim Üyesi alıyor

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmara Üniversitesi 234 öğretim üyesi alıyor. İşte detaylar:

02 Aralık 2024 | 14:06
Son Güncellenme: 02 Aralık 2024 | 14:06
Marmara Üniversitesi 234 Öğretim Üyesi alıyor

İlan.gov.tr'de yer alan ilan şöyle: 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu ve İslam Ülkelerı̇ Araştırmaları Enstı̇tüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 234  Öğretim Üyesi alınıyor.
 
Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde https://basvuru.marmara.edu.tr/personel adresi üzerinden online olarak yapılacak.
 İlan detayları ve kadro listesi için tıklayınız…

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Europen Endüstri (EUREN) bedelsiz tarihini belli oldu
Bu hafta 4 şirkette Genel Kurul var
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