Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 sürekli işçi alımı için başvuru süreci, 13 Ekim 2025tarihinde sona erdi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, müracaatlarını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirdi. Gözler Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonucunda.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 NE ZAMAN?
Bu alımda, işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.
Kura Çekimi Detayları:
Tarih: 12 Kasım 2025 Çarşamba
Saat: 09.00 ile 18.00
Yer: Ankara
Canlı Yayın: Kura çekiminin, Sağlık Bakanlığı'nın resmî YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanması beklenmektedir.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, yerleştirilmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi, Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmî internet adresi olan yhgm.saglik.gov.tr üzerinden duyurulacak.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Alım yapılacak kadro dağılımı ise şöyledir:
Temizlik Görevlisi: 1.948 kişi
Silahsız Güvenlik Görevlisi: 572 kişi
Klinik Destek Elemanı: 244 kişi
MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 sürekli işçi alımı kapsamında İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa gibi illere yapılacak yerleştirmelerde, göreve başlayacak adayların maaş bilgisi netleşti.
Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, göreve yasal asgari ücret ile başlatılacak.
Dolayısıyla, kura çekimi sonucunda bu kadrolara yerleşecek olan adaylar, göreve başladıkları tarihte yürürlükte olan yasal asgari ücret tutarında maaş almaya hak kazanacak.