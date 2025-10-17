MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 sürekli işçi alımı kapsamında İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa gibi illere yapılacak yerleştirmelerde, göreve başlayacak adayların maaş bilgisi netleşti.

Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, göreve yasal asgari ücret ile başlatılacak.

Dolayısıyla, kura çekimi sonucunda bu kadrolara yerleşecek olan adaylar, göreve başladıkları tarihte yürürlükte olan yasal asgari ücret tutarında maaş almaya hak kazanacak.