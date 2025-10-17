ARA
Sağlık Bakanlığı'nın, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere yapacağı 2.764 sürekli işçi alımı için başvurular 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlandı. Peki Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?


 Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 sürekli işçi alımı için başvuru süreci, 13 Ekim 2025tarihinde sona erdi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, müracaatlarını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirdi. Gözler Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonucunda.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764  İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 NE ZAMAN?

Bu alımda, işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.

Kura Çekimi Detayları:

Tarih: 12 Kasım 2025 Çarşamba

Saat: 09.00 ile 18.00

Yer: Ankara

Canlı Yayın: Kura çekiminin, Sağlık Bakanlığı'nın resmî YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanması beklenmektedir.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, yerleştirilmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi, Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmî internet adresi olan yhgm.saglik.gov.tr üzerinden duyurulacak.

 

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Alım yapılacak kadro dağılımı ise şöyledir:

Temizlik Görevlisi: 1.948 kişi

Silahsız Güvenlik Görevlisi: 572 kişi

Klinik Destek Elemanı: 244 kişi

 

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 sürekli işçi alımı kapsamında İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa gibi illere yapılacak yerleştirmelerde, göreve başlayacak adayların maaş bilgisi netleşti.

Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, göreve yasal asgari ücret ile başlatılacak.

Dolayısıyla, kura çekimi sonucunda bu kadrolara yerleşecek olan adaylar, göreve başladıkları tarihte yürürlükte olan yasal asgari ücret tutarında maaş almaya hak kazanacak.
