Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2025-2026 hangi araçlarda kış lastiği zorunlu?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle bu yıl erken başlayacak ve süresi uzatılmıştır. Milyonlarca araç sahibini, özellikle de ticari araç sürücülerini yakından ilgilendiren bu uygulama, trafik güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır.
İşte kış lastiği zorunluluğu hakkındaki güncel ve önemli detaylar:
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
|Detay
|Açıklama
|Yeni Başlangıç Tarihi
|15 Kasım 2025 (Eski tarih 1 Aralık'tı)
|Bitiş Tarihi
|15 Nisan 2026 (Eski tarih 1 Nisan'dı)
|Uygulama Süresi
|5 Ay (Süre 4 aydan 5 aya çıkarıldı.)
|Zorunluluk Kapsamı
|Şehirlerarası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için zorunludur.
|Özel Araçlar
|Hususi (özel) araçlar için zorunluluk bulunmamaktadır, ancak can ve mal güvenliği için şiddetle tavsiye edilir.
|Ceza Miktarı
|Belirlenen tarihlerde kurala uymayan ticari araçlara 5.856 TL idari para cezası uygulanacaktır.
Kış lastiği takma zorunluluğunun hangi araçları kapsadığına dair verdiğiniz bilgiler, yürürlükteki yasal düzenlemelerle tamamen uyumludur. Bu ayrım, ticari taşımacılığın güvenliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.
Kış Lastiği Takma Zorunluluğu Kapsamı
Zorunluluk, temel olarak şehirlerarası karayollarında yük ve yolcu taşıyan araçları kapsamaktadır:
Zorunlu Olan Araçlar (Ticari Taşımacılık):
Otobüs, Minibüs,
Kamyon, Çekici, Tanker,
Ticari amaçla kullanılan Hafif Ticari Araçlar (Kamyonet, Panelvan vb.).
Şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm diğer ticari araçlar.
Zorunlu Olmayan Araçlar:
Hususi (Özel) Otomobiller için yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin son bilgileri paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı
"Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz."