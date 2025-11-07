Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2025-2026 hangi araçlarda kış lastiği zorunlu?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle bu yıl erken başlayacak ve süresi uzatılmıştır. Milyonlarca araç sahibini, özellikle de ticari araç sürücülerini yakından ilgilendiren bu uygulama, trafik güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır.

İşte kış lastiği zorunluluğu hakkındaki güncel ve önemli detaylar: