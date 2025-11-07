Kış mevsimine girerken günlerin kısalması ve akşamların erken kararmasıyla birlikte, doğadaki bu döngünün ne zaman tersine döneceği ve günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı merak konusu olmaktadır.

En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzamaya başlıyor?

Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcını işaret eden ve günlerin yeniden uzamaya başlayacağı bu kritik tarihin detayları şöyledir:

Olay Tarih ve Gün Astronomik Durum Sonuç Kış Gündönümü 21 Aralık 2025 Pazar Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Gündüz süresi en kısa, gece süresi en uzun hale gelir. Sonraki Değişim 21 Aralık'tan itibaren Kademeli olarak gündüz süreleri uzamaya başlar ve geceler kısalır. Mevsim Başlangıcı Resmî olarak kış mevsiminin başlangıcı kabul edilir.

Yıllık gün dönümü ve ekinoks tarihleri