En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzamaya başlıyor?

Kış mevsimine doğru ilerlerken günlerin kısalması ve akşamların erken çökmesi, doğanın döngüsel bir değişiminin sonucudur. Günlerin yeniden uzamaya başlayacağı ve akşamların geç kararmaya başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzamaya başlıyor?


Kış mevsimine girerken günlerin kısalması ve akşamların erken kararmasıyla birlikte, doğadaki bu döngünün ne zaman tersine döneceği ve günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı merak konusu olmaktadır.

Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcını işaret eden ve günlerin yeniden uzamaya başlayacağı bu kritik tarihin detayları şöyledir: 

OlayTarih ve GünAstronomik DurumSonuç
Kış Gündönümü21 Aralık 2025 PazarGüneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer.Gündüz süresi en kısa, gece süresi en uzun hale gelir.
Sonraki Değişim21 Aralık'tan itibarenKademeli olarak gündüz süreleri uzamaya başlar ve geceler kısalır. 
Mevsim BaşlangıcıResmî olarak kış mevsiminin başlangıcı kabul edilir.  

Yıllık gün dönümü ve ekinoks tarihleri

TarihOlayın AdıGece/Gündüz DurumuKuzey Yarımküre'deki Mevsim
21 Martİlkbahar EkinoksuGece ve gündüz süresi eşit olur.İlkbahar mevsimi başlar.
21 HaziranYaz GündönümüYılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanır.Yaz mevsimi başlar.
23 EylülSonbahar EkinoksuGece ve gündüz süresi eşit olur.Sonbahar mevsimi başlar.
21 AralıkKış GündönümüYılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzü yaşanır.Kış mevsimi başlar.

 

