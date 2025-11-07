Bu jeopark Türkiye'de: Yakında adı dünya da duyabilir

Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda UNESCO Türkiye Mill, Komisyonu’na teslim edilen başvuru dosyası, UNESCO’nun belirlediği tematik ve teknik kriterleri kapsayacak şekilde, bilimsel, kültürel ve yönetsel açıdan kapsamlı bir çerçevede hazırlandı. Başvurunun kabul edilmesi halinde Kastamonu’da Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar’ın yer aldığı 11 ilçeyi kapsayan bölge ilk etapta ulusal jeopark olarak ilan edilecek.

Bölgenin küresel jeopark ağına dahil olması halinde ise 11 ilçede kırsal kalkınmayı destekleyecek şekilde turizm hareketliliğinin artması, turizmin mekansal olarak yayılması ve UNESCO miras listelerinden biri olan "UNESCO Küresel Jeoparklarına" dahil olması bekleniyor.