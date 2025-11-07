Bu jeopark Türkiye'de: Yakında adı dünya da duyabilir

Kastamonu İl Genel Meclisi, 2021 yılında 11 ilçeyi kapsayan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nı resmi olarak ilan etmişti. Bu kararın ardından KASTAB koordinasyonunda UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na dahil edilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Yaklaşık 4 yılın ardından da Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı’nın resmi başvuru dosyasının UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na sunulması ile süreçte kritik bir eşik aşıldı.
1 Bölge ilk etapta jeopark ilan edilecek
Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda UNESCO Türkiye Mill, Komisyonu’na teslim edilen başvuru dosyası, UNESCO’nun belirlediği tematik ve teknik kriterleri kapsayacak şekilde, bilimsel, kültürel ve yönetsel açıdan kapsamlı bir çerçevede hazırlandı. Başvurunun kabul edilmesi halinde Kastamonu’da Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar’ın yer aldığı 11 ilçeyi kapsayan bölge ilk etapta ulusal jeopark olarak ilan edilecek.
Bölgenin küresel jeopark ağına dahil olması halinde ise 11 ilçede kırsal kalkınmayı destekleyecek şekilde turizm hareketliliğinin artması, turizmin mekansal olarak yayılması ve UNESCO miras listelerinden biri olan "UNESCO Küresel Jeoparklarına" dahil olması bekleniyor.
2 Türkiye’nin doğa-kültür etkileşiminin en çarpıcı örneklerinden biri
Kastamonu’nun kuzeyinde, Karadeniz kıyı şeridinde ağırlıklı olarak yaklaşık 4.400 km2 alan; jeolojik oluşumları, kanyonları, denizel ekosistemleri ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin doğa-kültür etkileşiminin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Jeopark, Tethys Okyanusu’nun kalıntılarından Karadeniz’in bugünkü biçimine kadar uzanan jeolojik geçmişi, kültürel mimari ve doğal yaşama biçimleriyle ziyaretçilere zengin kültürel deneyim vadediyor.
3 Ön inceleme raporu yapıldı
Jeopark çalışmaları, KASTAB koordinasyonunda paydaş kurumların desteğiyle yürütülüyor. Kastamonu Jeoparkı’nın kurumsal kimliği, alan sınırları, haritası, web sitesi, sosyal medya hesapları ile jeositlere ilişkin ön inceleme raporu yapıldı.
Ayrıca, jeoparkın tanıtım materyalleri, sosyal medya hesapları, bisiklet ve trekking haritaları, hediyelik eşya çalışmaları, gezici ziyaretçi merkezi, kurumsal yapısı, jeolojik unsurlarının tespiti, çeşitli etkinlikler hayata geçirildi. Birlik, bölgedeki jeolojik mirasın korunması, eğitsel ve turistik faaliyetlerin geliştirilmesi, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
4 'Ana Ziyaretçi Merkezi ve Müzesi' hayata geçirilecek
Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı’nın ana teması olan Karadeniz’in ve eşsiz doğal, jeolojik ve kültürel zenginliklerinin görünür kılınmasına yönelik "Ana Ziyaretçi Merkezi ve Müzesi"nin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu amaçla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında "Ziyaretçi Merkezi ve Müze Konsepti Tasarım Danışmanlığı Projesi’ne destek sağlanacak.
5 Çağdaş yöntemlerle ziyaretçilere sunulacak
Kastamonu il merkezindeki ziyaretçi merkezi, jeoparkın tanıtım, eğitim ve sergileme işlevlerini birleştirerek, bölgenin jeolojik ve kültürel mirasını çağdaş yöntemlerle ziyaretçilere sunacak. Merkez, sadece UNESCO Küresel Jeopark Ağı kriterlerini karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Kastamonu'nun marka değerini ve doğa temelli turizmi güçlendirecek önemli bir adım olarak da görülüyor.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucunda başvurunun uygun bulunması halinde, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı "Ulusal Jeopark" unvanını almaya hak kazanacak. Bu adım, Kastamonu’nun gelecekte UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na dahil olma süreci için önemli bir temel oluşturacak.