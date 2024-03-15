ARA
Bist 100
8891,53
0,09%
Bist 100
Dolar/TL
32,2127
0,1979%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1261
0,0072%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0889
0,051%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2245,69
0,48%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak.

15 Mart 2024 | 10:05
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.

Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2245,69 0,48%
  • ALTIN ONS 2168,33 0,29%
  • BIST 100 8891,53 0,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,699 0,242%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35345 0,01478%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,81 0,2566%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2127 0,1979%
  • EURO/DOLAR 1,0889 0,051%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1261 0,0072%
  • STERLIN/DOLAR 1,27465 -0,0541%
Günün En Çok Okunanları
Arçelik Genel Müdürü Dinçer'e göre yenilenebilir enerjide öne çıkacak 3 il
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var
Erdemir duyurdu: '30-35 yıl yetecek kaynak var, inşaat başlıyor'
Erdemir duyurdu: '30-35 yıl yetecek kaynak var, inşaat başlıyor'
SPK'dan 2 şirkete bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi
SPK'dan 2 şirkete bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi
Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de satışa çıktı, fiyatı açıklandı
Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de satışa çıktı, fiyatı açıklandı
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine yeni zam (15.03.2024)
Benzin ve motorine yeni zam (15.03.2024)
Piyasalarda risk iştahı güç kaybediyor
GERİ
İLERİ
Arçelik Genel Müdürü Dinçer'e göre yenilenebilir enerjide öne çıkacak 3 il
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var
Erdemir duyurdu: '30-35 yıl yetecek kaynak var, inşaat başlıyor'
SPK'dan 2 şirkete bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi
Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de satışa çıktı, fiyatı açıklandı
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var
Erdemir duyurdu: '30-35 yıl yetecek kaynak var, inşaat başlıyor'
SPK'dan 2 şirkete bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi
Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de satışa çıktı, fiyatı açıklandı
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Erdemir duyurdu: '30-35 yıl yetecek kaynak var, inşaat başlıyor'
SPK'dan 2 şirkete bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi
Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de satışa çıktı, fiyatı açıklandı
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine yeni zam (15.03.2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL