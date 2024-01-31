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Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 500 personel alacak: Süreç başladı... Tercih tarihleri, branşlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten Bakanlığının personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlığın 5 bin 500 personel alımı için süreç başladı. İşte başvuru tarihleri ve branşlar:

31 Ocak 2024 | 13:02
Son Güncellenme: 31 Ocak 2024 | 13:14
Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 500 personel alacak: Süreç başladı... Tercih tarihleri, branşlar

Bakanlık ailesinin büyümeye devam ettiğini aktaran Yumaklı, "Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. İstihdam edilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde yayımlandı.

TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sitesinde şu bilgiler veriliyor: Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  KPSS 2024/4 TERCİH KILAVUZU

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

BRANŞ LİSTESİ

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan infografikte, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları da yer aldı. Bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında alınacak 5500 sözleşmeli personelin listesi şöyle:

1 Destek personeli

Destek personeli 1443 kişi

2 Büro personeli

Büro personeli 1088 kişi

3 Ziraat Mühendisi

Ziraat Mühendisi 982 kişi

4 Veteriner hekim

Veteriner hekim 652 kişi

5 Şoför

Şoför 487 kişi

6 Gıda mühendisi

Gıda mühendisi 193 kişi

7 Orman muhafaza memuru

Orman muhafaza memuru 162 kişi

8 Koruma ve güvenlik görevlisi

Koruma ve güvenlik görevlisi 155 kişi

9 Su ürünleri mühendisi

Su ürünleri mühendisi 107 kişi

10 Orman mühendisi

Orman mühendisi 81 kişi

11 Laborant

Laborant 56 kişi

12 Biolog

Biolog 33 kişi

13 Balıkçılık teknolojisi mühendisi

Balıkçılık teknolojisi mühendisi 18 kişi

14 Harita mühendisi

Harita mühendisi 15 kişi

15 Kimya mühendisi

Kimya mühendisi 14 kişi

16 İnşaat mühendisi

İnşaat mühendisi 6 kişi

17 Bilgisayar mühendisi

Bilgisayar mühendisi 6 kişi

18 Gemi adamı

Gemi adamı 2 kişi
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