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Trend değişiyor mu? ABD'de bu yıl Google'da en çok aranan 3 iş

CNBC'nin makalesine göre Amerikalılar lisans diploması gerektiren işlere olan ilgilerini kaybediyor ve dikkatlerini esnek, üniversite gerektirmeyen kariyerlere yöneltiyor.

19 Kasım 2023 | 22:03
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Trend değişiyor mu? ABD'de bu yıl Google'da en çok aranan 3 iş

CNBC Make It'in haberine göre Google'da "diplomasız işler" için yapılan aramalar bu yıl ABD'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Google'ın Amerika kıtası pazarlama müdürü Lisa Gevelber, ABD'de yılda 35.000 dolardan fazla kazanan işlerin yaklaşık %75'inin üniversite diploması gerektirdiğini, ancak Amerikalıların sadece %38'inin lisans diplomasına sahip olduğunu söylüyor.
Google'ın araştırması, insanların en çok.  geniş seyahat fırsatları, esnek çalışma programları ve kendi işinin patronu olmaya giden açık bir yol sunan işlerden heyecan duyduğunu gösteriyor.

İşte Kasım ayı itibariyle ABD'de 2023 yılında Google'da en çok aranan ilk 3 iş:

-Emlakçı 
-Noter 
-Seyahat danışmanı

Google, sıralamayı ABD'de insanların en çok aradığı "nasıl ... olunur" sorgularına göre belirlemiş.

Diplomasız işlere yönelik Google aramalarında, "diplomasız yüksek ücretli işler" 2023 yılında en çok arananlar arasında yer almış.
Makaleye göre bu roller için ortalama maaşlar değişiklik gösteriyor. ZipRecruiter'a göre, ABD'de seyahat danışmanları için ortalama ücret 39.955 dolar iken, emlakçılar yılda ortalama 86.356 dolar, noterler ise 129.717 dolar kazanıyor. 
 

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