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Uber CEO’suna göre bu özellik başarılı liderleri diğer insanlardan ayırıyor

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'ye göre başarılı liderleri diğer insanlardan ayıran önemli bir özellik var.

08 Eylül 2023 | 09:24
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Uber CEO’suna göre bu özellik başarılı liderleri diğer insanlardan ayırıyor

Khosrowshahi bu özelliğin 'iyi bir dinleyici olmak' olduğunu söylüyor. New York'ta sektör liderleri için düzenlenen bir etkinlikte konuşan 54 yaşındaki Khosrowshahi "Dinlemek, değeri yeterince anlaşılmamış bir beceridir. Yönetici liderliği üzerine her türlü kurs var ama ben hala dinleme üzerine bir kurs görmedim. Ancak hayatta gördüğüm ortak tema, bir şirkette ne kadar yükseğe çıkarsanız, aslında sahada neler olup bittiği hakkında o kadar az bilgi sahibi olduğunuzdur" diyor.

Khosrowshahi daha olumlu ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmak için "koridorlarda yürümenin" ve ekiplerdeki çalışanlarla doğrudan konuşmanın önemli olduğunu düşünüyor ve "Çok sayıda yöneticinin, sundukları ürünü ve ürünün nasıl yapıldığını anlamak yerine KPI'ları yönettiğini görüyorum" diyor.

Khosrowshahi, pandeminin en yoğun olduğu dönemde, sürücü deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu deneyimi iyileştirmek için ek iş olarak Uber sürücülüğü yaptığını söyledi. 

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