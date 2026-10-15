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Ücretli çalışan sayısı 16,4 milyona ulaştı! En fazla artış hangi sektörde görüldü?

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 16 milyon 409 bin 588 oldu.

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Ücretli çalışan sayısı 16,4 milyona ulaştı! En fazla artış hangi sektörde görüldü?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ağustos 2025'te 16 milyon 89 bin 37 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta yüzde 2 artışla 16 milyon 409 bin 588 kişiye yükseldi.

Aynı ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta temmuza göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe değişim göstermedi ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 yükseldi.

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Anadolu Ajansı
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