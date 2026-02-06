Trump’tan ilaçta yeni adım: Kendi adını taşıyan uygun fiyatlı ilaç satış sitesini tanıttı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği basın toplantısında kendi ismini taşıyan yeni ilaç sitesini kamuoyuna tanıttı.

Trump, ikinci kez başkan olarak göreve geldikten sonra büyük ilaç firmalarının hepsiyle ciddi görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Başkan Donald Trump, yürütülen görüşmelerin ardından birçok kritik ilacın fiyatında önemli indirimler elde edildiğini ifade etti ve büyük bir seçim vaadini hayata geçirdiklerini söyledi.

"Tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden biri"

Donald Trump, yeni hizmetin milyonlarca Amerikalının hayatına doğrudan dokunan ve bütçelerine önemli katkı yapacak bir adım olduğunun da altını çizerek, "Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş." açıklamasında bulundu.

Mehmet Öz'den konuya ilişkin değerlendirme

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de daha sonra kürsüye gelerek kısa bir değerlendirme yaptı.

Trump'ın talimatının ardından büyük bir ekiple çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Öz, bu doğrudan satış hizmetinin milyonlarca Amerikalının daha iyi bir sağlık hizmeti alması anlamına geleceğini vurguladı.

Daha sonra bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "TrumpRx.gov" internet sitesinden uygun fiyatlı ilaçların nasıl satın alınabileceğine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Trump, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını da kaydetmişti.