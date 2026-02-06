Tarihin sıfır noktası Berlin'de: 93 eserle Göbeklitepe Almanya'da tanıtılacak

İlk kez Taştepe'den 100'e yakın orijinal eserin Berlin'de sergileneceğini ifade eden Karul, "Bunlara yine Türkiye'den gelen aynı zamanda daha önce replikaları yapılmış Almanya'da bulunan eserler de eşlik ediyor. Sekiz ayrı tema kapsamında bu eserleri burada kamuoyuyla buluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim için çok heyecan verici bir şey. Bu bilgiyi paylaşmak projenin ana unsurlarından biriydi. Bunun da en büyük ve en önemli ayağı Berlin'de gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.