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Zamlı memur maaşları belli oldu (2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 2023 için yüzde 25 artış yapılacağını açıkladı. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? İşte memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları...

03 Ocak 2023 | 16:31
Son Güncellenme: 03 Ocak 2023 | 17:54
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Zamlı memur maaşları belli oldu (2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.

Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.

2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak.

En düşük memur ve memur emekli maaşı ne kadar oldu?

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

Söz konusu artışlar neticesinde Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:​​​​​​​


UNVANLAR		DRC.NET GÖREV AYLIĞI (*)
2022 Temmuz (TL)2023 Ocak (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)1/415.84819.930
MEMUR- (Üniversite Mezunu)9/19.70712.149
UZMAN ÖĞRETMEN1/412.90517.547
ÖĞRETMEN1/412.27615.188
BAŞKOMİSER3/115.81020.073
POLİS MEMURU8/113.74717.536
UZMAN DOKTOR1/418.85323.795
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)5/111.82815.013
MÜHENDİS1/416.20520.479
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)11/110.10012.640
PROFESÖR1/425.98432.750
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ7/115.31119.367
VAİZ1/412.75215.979
AVUKAT1/415.48519.203
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
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