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Ceren Oral
Ceren Oral




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Yaz döneminde nasıl bir portföy oluşturulmalı?

BİST, faiz indirim beklentileriyle yılın ikinci yarısına olumlu başlıyor. Portföy önerilerinde TL mevduat ve ‘seçici olmak kaydıyla’ hisse ağırlık kazanıyor. Altın ve dövizin ise jeopolitik ve küresel belirsizliklere karşı koruma aracı olarak portföyde yer alabileceği kaydediliyor.

06 Temmuz 2025 | 07:00
Yaz döneminde nasıl bir portföy oluşturulmalı?

2025’in ilk yarısı Borsa İstanbul (BİST) için hareketli bir döneme sahne oldu. Yıla 9.961’den başlayan, 17 Mart’ta kapanışta 10.862 ile tarihi zirvesine oldukça yaklaşan BİST-100’de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla rüzgâr tersine dördü.

BİST-100, mart ayının üçüncü haftasından 27 Haziran kapanışı itibarıyla 9.000-9.750 bandında hareket ederken 30 Haziran’daki gelişmeler ise piyasalara adeta nefes aldırdı. CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davanın 8 Eylül’e ertelenmesiyle 30 Haziran’da BİST-100, günlük yüzde 5,8 yükselerek yılın ilk yarısını 9.949’dan tamamladı. 

BİST-30 Endeksi yüzde 6, BİST-Bankacılık Endeksi yüzde 9,6 prime imza attı. 10 yıllık tahvil ve CDS gibi sistemik riski gösteren yatırım araçları da olumlu trende katılarak geriledi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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