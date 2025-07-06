Yaz döneminde nasıl bir portföy oluşturulmalı?

2025’in ilk yarısı Borsa İstanbul (BİST) için hareketli bir döneme sahne oldu. Yıla 9.961’den başlayan, 17 Mart’ta kapanışta 10.862 ile tarihi zirvesine oldukça yaklaşan BİST-100’de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla rüzgâr tersine dördü.

BİST-100, mart ayının üçüncü haftasından 27 Haziran kapanışı itibarıyla 9.000-9.750 bandında hareket ederken 30 Haziran’daki gelişmeler ise piyasalara adeta nefes aldırdı. CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davanın 8 Eylül’e ertelenmesiyle 30 Haziran’da BİST-100, günlük yüzde 5,8 yükselerek yılın ilk yarısını 9.949’dan tamamladı.

BİST-30 Endeksi yüzde 6, BİST-Bankacılık Endeksi yüzde 9,6 prime imza attı. 10 yıllık tahvil ve CDS gibi sistemik riski gösteren yatırım araçları da olumlu trende katılarak geriledi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.