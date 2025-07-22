Kurumsal seyahatte 5 bin şirket hedefliyor

Kurumsal seyahat yönetimini sadeleştirmeyi hedefleyen girişim Bizigo, şirketlerin tüm seyahat süreçlerini tek bir platform altında topluyor. Rezervasyon, onay, gider takibi ve raporlama gibi adımları entegre eden bu çözüm hem seyahat maliyetlerini optimize etmeyi hem de çalışan memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

Ekonomist’in 6 - 19 Temmuz 2025 tarihli sayısından

Şirketin CEO’su Serhat Kahraman, profesyonel olarak turizm sektörde çalışmaya başlayınca kurumsal seyahat alanında büyük bir eksiklik olduğunu gözlemledi. Bu eksikliği gidermek ve Türkiye’de faaliyet gösteren her ölçekte şirkete uçtan uca, eksiksiz bir kurumsal seyahat deneyimi sunmak için 2019 yılında Bizigo’yu kurdu.

Bizigo ile uçuş, konaklama, araç kiralama, transfer, vize işlemleri gibi seyahat adımları tek bir platform üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Şirketler, Bizigo ile seyahat politikası oluşturabiliyor ve bu politika doğrultusunda çalışanlar kendi seyahatlerini Bizigo üzerinden birkaç adımda, zahmetsizce planlayabiliyor. Onay, raporlama gibi aşamalar tamamen dijital ve otomatik ilerlediği için süreç çok daha hızlı ve kolay ilerliyor.

ŞİRKET İÇİ BÜROKRASİ AZALIYOR

Şirketlere hem zaman hem de maliyet anlamında ciddi bir tasarruf imkanı sunduklarını söyleyen Bizigo CEO’su Serhat Kahraman, tüm seyahat ihtiyaçlarının Bizigo üzerinden, birkaç adımda karşılanmasının çalışanların seyahat organizasyonu için çok daha az zaman harcamasını ve kendi işlerine odaklanabilmelerini sağladığını belirtiyor. Çalışanın kendi seyahatini planlayabilmesi, şirket içi bürokrasinin azalmasını da sağlıyor. Böylelikle seyahat organizasyonu için harcanan zaman minimuma iniyor.

Kahraman, “Expedia, Juniper, booking.com gibi dünya devleriyle kurduğumuz stratejik iş ortaklıkları sayesinde müşterilerimizi her zaman en avantajlı konaklama alternatifleriyle buluşturuyoruz. Bizigo ayrıca, politika dışı harcamaları anında tespit edip ilgili birimlere iletiyor. Bu sayede, kontrolsüz limit aşımları da engellenmiş oluyor” diyor.

AKILLI ASİSTAN PROJESİ

Şu an için binin üzerinde firmaya hizmet verdiklerini ifade eden Kahraman, yakın zamanda, KOBİ’lere özel sunacakları çözümlerle büyüme hızlarını artırmayı ve 2026 yılında 5 bin kurumsal müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekliyor.

Bizigo’nun en önemli özellikleri arasında yer alan şeffaflık ve izlenebilirlik unsurlarını bir üst seviyeye taşımayı hedeflediklerine dikkat çeken Kahraman, “Bu kapsamda; kullanıcılara en uygun uçuş seçeneklerinin yanı sıra seyahat edecekleri destinasyonlardaki en iyi konaklama alternatiflerini ve hem iş hem de serbest zamanlarında değerlendirebilecekleri restoran, müze gibi önerileri sunan akıllı bir yapı üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, ‘akıllı asistan’ olarak nitelendirebileceğimiz bir proje üzerinde de çalışıyoruz” diye konuşuyor.