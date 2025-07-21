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ASELSAN duyurdu: Sözleşmeler imzalandı

ASELSAN, uluslararası müşterileriyle 75 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı.

21 Temmuz 2025 | 13:14
Son Güncellenme: 21 Temmuz 2025 | 13:21
ASELSAN duyurdu: Sözleşmeler imzalandı

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

KAP'a yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

 "ASELSAN, uluslararası müşterileri ile radar ve güdümlü mühimmat sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 75 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır."

ASELSAN'ın hisse senetlerindeki yabancı payı yüzde 51’e yükseldi. Hisseler, Borsa İstanbul ortalaması olan yüzde 35’in üzerinde seyrediyor.

Hisseler yüzde 150 getiri sağladı

ASELSAN hisseleri 2024 yılı başından bu yana dolar bazında yüzde 150 getiri sağlarken, aynı dönemde Dow Jones Savunma Endeksinin getirisi yüzde 49 seviyesinde bulunuyor. 

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