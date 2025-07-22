Borsada bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (22 Temmuz)

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Şirket 4 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit olarak net 0,0069288 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2025 olacak.

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)

Şirket 3 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,36 TL, net 0,306 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olarak net 0,102 TL kar payı dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2025 olacak.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Şirket SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Dün KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında 1.000.000.000 TL artırılarak 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı 18.07.2025 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. Duyurumuza istinaden bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 22.07.2025 olarak belirlenmiştir.