'Dünyanın borsaya açık en değerli 20 şirketinden biriyiz'

Savunma Sanayii Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yer alan isimlerden ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuarda yer almaktan dolayı gurur duyduklarını, IDEF'in adete yıl boyunca hazırlandıkları bir düğün olduğunu söyledi.

Bütün çalışmaları vitrine çıkarmak için hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Akyol, "Ülkemize, milletimize layık şekilde orada olacağız. Biz güçlü bir takımız. Kaptanlığını Savunma Sanayii Başkanlığının yaptığı bu takımın ASELSAN en önemli oyuncularından biri. Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan firmamızın küresel şirket olma vizyonuyla gerçekleştirdiği çalışmaları IDEF'te bir kez daha dünyaya göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Akyol, fuarda sergilemeyi planladıkları ürünlere ilişkin bilgi vererek, bundan sonraki yolculuklarının artık Türkiye'de yapılamayanı yapmak değil, dünyada yapılamayanı yapmak olduğunu bildirdi.

"Küresel işbirliklerimiz olacak"

Bu kapsamda da ihracat odaklı büyümeyi şirketin ve sektörün en önemli konusu olarak gördüklerine dikkati çeken Akyol, "Bu açıdan IDEF'i dünya ile buluşma noktası olarak değerlendiriyoruz. Burada küresel işbirliklerimiz olacak. Bu ihracat stratejilerimiz çerçevesinde geçtiğimiz yıl 30 ürünü ilk defa ihracat yapma imkanına kavuşmuştuk. İhracat yaptığımız ülke sayısını 93'e ulaştırmayı başarmıştık ve yeni işbirlikleri ve çalışmalarla bunu da arttıracağımızı umuyorum." diye konuştu.

Akyol, 2025 itibarıyla ASELSAN'ın dünyanın borsaya açık en değerli 20 şirketinden biri olduğunu, firmanın küresel çapta marka olan bir şirket haline geldiğini vurguladı.

3 LANSMAN PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

IDEF'e geniş ürün portföyüyle katılacaklarını bildiren Akyol, şunları kaydetti:

"Fuarda üç lansman programı gerçekleştireceğiz. Fuarın birinci gününde oyun değiştirici yeni nesil harp sistemlerini devletimizin ilgili unsurlarının katılımıyla tanıtacağız. İkinci gün 'Mavi Vatan'ın Yeni Koruyucuları' isimli lansmanımız olacak. Yine burada üç ürünümüzü ilk defa tanıtma imkanı bulacağız. Üçüncü gün ise 'Gök Vatan'ın Yeni Yıldızları' ismiyle törenimiz olacak. Bunların dışında da 20'ye yakın uluslararası ve yurt içi işbirliği ve imza törenleri olacak. Özellikle uluslararası işbirliklerini öne çıkardığımız, yurt içinde de yeni yetenek kazanacak, yeni teknolojileri bize kazandıracak işbirliği anlaşmalarını imzalayacağız."

Fuarda katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe bileşenlerini de sergileyeceklerini belirten Akyol, projenin devletin çelik iradesini yansıtan önemli bir gösterge olarak yerini alacağına dikkati çekti.

Akyol, fuarda elektronik harp, yeni nesil dron engelleme sistemleri gibi birçok ürünü de sergileyeceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ilk defa IDEF'in güvenliğinde de ASELSAN'ın kameraları yer alacak. Fuarda, özellikle 10 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı başarmış tedarikçilerimize de ödül törenimiz olacak. Millileştirme faaliyetlerini de bu vesileyle IDEF gündemine taşımış olacağız. Bununla birlikte altı iştirakimiz de ASELSAN'la birlikte IDEF'te oyun değiştirici çözümleriyle yer alacaklar. Biz artık küresel sahnede Türkiye'nin teknoloji devini küresel bir teknoloji devine çevirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bununla birlikte Milli Teknoloji Hamlemizin kalbinin atacağı IDEF 2025'in ülkemiz için de çok büyük işbirliklerine kapı aralayacağını temenni ediyorum."