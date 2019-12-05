Brokerlar 2020 vizyonunu anlattı

Aralık 5, 2019 0 Yorum 83 Okunma
Brokerlar 2020 vizyonunu anlattı

Türkiye sigorta sektörü geçen yıl elde ettiği 55 milyar TL’lik prim üretimini bu yıl yüzde 21 büyümeyle 65-66 milyar TL’ye taşımaya hazırlanıyor.

Sektörde prim üretiminde yüzde 13 pay alan broker şirketlerinin beklentisi, 2020’de de benzer büyümeler elde etmek.

Sektör temsilcileri, SDDK ve Türk Reasürans’ın pozitif etkisinin yanında siber risk sigortaları, alacak sigortaları, sorumluluk sigortaları gibi güçlenen yeni alanlarla birlikte broker şirketlerinin sektörün üzerinde büyümesini bekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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